23. Klassische Auktion bei Joh. Springers Erben

Die verschiedenen Auktionstypen

Alle Lose wurden von unseren Experten begutachtet und bewertet. Wir bieten Ihnen die Form einer klassischen oder stillen Auktion an, in welcher Lose zu interessanten Preisen den Besitzer wechseln.

Klassische Auktion am 09. November 2017

Bei dieser klassischen Auktion besteht die Möglichkeit, alle Artikel in den Wochen davor in unserer Auktionshalle anzusehen, in die Hand zu nehmen und sich von der Qualität zu überzeugen. Die Versteigerung selbst findet am festgelegten Tag statt und beginnt ab 16:00 Uhr mit dem Los Nummer 1. Interessenten können dann Gebote vor Ort per Handzeichen, Online über unsere Homepage – www.auctions.springer-vienna.com – oder nach vorheriger Anmeldung per Telefon abgeben. Vorabgebote können online über unsere Auktionsplattform oder schriftlich mittels Biet-Schein per Brief, Fax und E-Mail eingebracht werden. Bei Vorabgeboten ist ein Höchstgebot in Euro anzugeben, bis zu dem wir für Sie mitbieten.

Stille Auktion am 11. November 2017

Bei der Stillen Auktion können Sie die Lose ebenfalls in unserer Auktionshalle besichtigen. Gebote können nur Online über unsere Auktionsplattform oder schriftlich mittels Biet-Schein per Brief, Fax und E-Mail abgegeben werden, wobei Sie nicht erfahren, wie hoch die Gebote von anderen Bietern sind. Die Auktion endet am 11.11.2017 um 15:00 Uhr.

