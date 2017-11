247 JVG – Rücklagen sind tabu

IV. Anmerkungen

1. Reviersystem

Der Anspruch ist eine Folge des Reviersystems. Da dem Eigentümer zwar das Jagdrecht

auf seinem Grund und Boden zusteht, er es aber nicht ausüben kann, weil die Jagd nur in

Jagdbezirken ausgeübt werden darf, erhält er als Ausgleich einen Anspruch auf Auszahlung

des Anteils am Reingewinn. Dieser Auskehranspruch ist also die Abgeltung dafür, dass ein

anderer sein Jagdrecht auf seinen Flächen ausübt. Ganz anders ist es bei einem

Eigenjagdbezirk: Hier ist die Fläche so groß, dass der Eigentümer zugleich Inhaber eines

Jagdbezirkes ist. Ihm stehen daher sowohl das Jagdrecht (aufgrund seines Eigentums)

als auch das Jagdausübungsrecht (als Inhaber eines Jagdbezirkes) auf seinen Flächen zu.

2. Der Auskehranspruch

Für den Anspruch des Grundeigentümers auf Auszahlung seines Anteils am Reingewinn aus

der Jagdnutzung (Verpachtung) gelten im wesentlichen folgende Grundsätze:

● Die Jagdgenossenschaft kann beschließen, den Reinertrag nicht an ihre Mitglieder zu verteilen, sondern anderweitig zu verwenden, zum Beispiel zu wohltätigen Zwecken. Ein solcher Beschluss kann nicht nur für ein Jagdjahr gefasst werden, sondern auch für künftige, bisein neuer Beschluss über eine andere Verwendung ergeht.

● Jeder Jagdgenosse, der diesem Beschluss nicht zugestimmt hat (Gegenstimme, Stimmenthaltung, Abwesenheit), kann verlangen, dass ihm sein Anteil am Reingewinn

ausgezahlt wird.

● Dieser Anspruch muss innerhalb eines Monats ab Bekanntgabe des Beschlusses schriftlich oder mündlich zu Protokoll des Jagdvorstandes geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist ist der Anspruch ausgeschlossen.

● Bei für mehrere Jahre oder unbefristet geltende Beschlüsse muss der Anspruch auch in

den folgenden Jahren innerhalb eines Monats nach Ablauf des jeweiligen Jagdjahres erhoben werden, sofern er nicht für „jetzt und die Zukunft“ geltend gemacht wurde.

● Ein Jagdgenosse, der einem mehrjährigen oder unbefristeten Beschluss zugestimmt hat,

kann nachträglich in den folgenden Jagdjahren seine Zustimmung widerrufen und Auszahlung verlangen. Der Widerruf muss vor Beginn des Jagdjahres erfolgen, für das

erstmals Auszahlung begehrt wird. Widerruf und Auszahlungsverlangen gelten dann

im Zweifel auch für künftige Jagdjahre, bis ein neuer Beschluss gefasst wird oder der

Jagdgenosse eine andere Entscheidung mitteilt.

● Bei einem Eigentumswechsel ist der neue Eigentümer zunächst an die Entscheidung

seines Vorgängers gebunden. Für die Zukunft kann er aber verlangen, dass ihm sein Anteil

am Reingewinn ausbezahlt wird, ebenso kann er darauf verzichten.

● Der Auskehrungsanspruch ist fällig, sobald unter normalen Umständen mit der Erstellung

der Abrechnung gerechnet werden kann. Das ist in der Regel etwa zwei Monate nach Ablauf des Jagdjahres der Fall.

● Bei der Berechnung der Höhe des Reingewinns sind nur die mit der Erzielung des Ertrages notwendig verbundenen Aufwendungen abzuziehen. Hierzu gehören beispielsweise

nicht Aufwendungen für ein gemeinsames Jagdessen oder für Maßnahmen der einzelnen

Jagdgenossen zur Verhütung von Wildschäden an ihren Grundstücken. Eine Differenzierung zwischen Feld- und Waldflächen, jagdlich wertvollen und weniger wertvollen Grundstücken ist nicht zulässig. An der Gewinnverteilung nehmen alle bejagbaren Flächen in gleicher Weise teil.

● Zuständig für die gerichtliche Geltendmachung des Auskehrungsanspruchs ist das örtlich

zuständige Verwaltungsgericht.



V. Ergebnis

1. Beschließt die Jagdgenossenschaft über eine andere Verwendung des Reinertrages, so

kann der Jagdgenosse, der diesem Beschluss nicht zugestimmt hat, die Auszahlung

seines Anteils verlangen. Der Anspruch ist innerhalb eines Monats ab Beschlussfassung

beim Jagdvorstand schriftlich geltend zu machen.

2. Entscheidet die Jagdgenossenschaft über die Verwendung von Rücklagen aus früheren

Jagdjahren, so kann ein Jagdgenosse keine Auszahlung seines Anteils an den Rücklagen

verlangen, weil es sich bei diesen Rücklagen nicht um Einnahmen aus der Jagdnutzung

des abgelaufenen Jagdjahres handelt.