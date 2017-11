250 JVG – Kein Ersatz von Wildschäden an Erdbeerfeldern

IV. Anmerkungen

Das Gesetz hat das Risiko von Wildschäden ausgewogen zwischen dem Ersatzpflichtigen

und dem Geschädigten verteilt:

● Schäden an Feldfrüchten (Getreide, Mais, Rüben, Kartoffeln, Rapps und ähnliche) und

an Forstkulturen mit den Hauptbaumarten des Revieres (zum Beispiel Fichte, Tanne,

Kiefer, Eiche, Buche) muss der Jagdausübungsberechtigte ersetzen, sofern er den Wildschadensersatz übernommen hat, auch wenn der Geschädigte die üblichen Schutzvorrichtungen nicht errichtet hat. Denn hierbei handelt es sich um Pflanzen,

die üblicherweise in jedem Revier großflächig vorkommen und daher dem Wild keinen besonderen Anreiz bieten.

● Sollen Schäden verhindert werden, so ist es Sache des Ersatzpflichtigen, die hierfür

notwendigen Maßnahmen zu treffen, zum Beispiel durch Errichtung eines Elektrozaunes

oder durch verstärkte Bejagung. Der Eigentümer der gefährdeten Flächen hat dies zu

dulden, sofern ihm Ersatz für die dadurch entstehenden Ausfälle geleistet wird, andernfalls

trifft ihn ein erhebliches Mitverschulden am Schadenseintritt. Macht der Eigentümer die

Maßnahmen unwirksam (zum Beispiel durch Unterbrechung des Stromflusses im Elektrozaun), so entfällt sein Ersatzanspruch vollständig.

● Schäden an Gartengewächsen, Obstgärten, einzelstehenden Bäumen und ähnlichen (siehe oben I.) sowie an Forstkulturen mit Nicht-Hauptholzarten sind hingegen nur

dann zu ersetzen, wenn der Geschädigte die üblichen Schutzvorrichtungen erstellt und instand gehalten hat. Denn diese Pflanzen kommen im Revier nur selten vor, so dass sie das Wild in besonderem Maße anlocken.

● Diese erhöhte Gefahr hat der Geschädigte selbst durch das Anpflanzen verursacht, also

muss er sie auf das Normalmaß herabsenken. Das geschieht durch die Errichtung und anschließende Instandhaltung der üblichen Schutzmaßnahmen.

● Unter üblichen Schutzvorrichtungen versteht man in der Regel Wildschutzzäune in

unterschiedlicher Höhe, je nach dem, welche Wildart abgehalten werden soll (Landesrecht

beachten, zum Beispiel NRW: Rot-, Dam- und Sikawild: 1,80 Meter; Muffelwild: 1,80 Meter, übrige Länder:

2,50 Meter, Rehwild: 1,50 Meter; Schwarzwild und Wildkaninchen: 1,20 Meter über und

30 Zentimeter in der Erde). Wurde die Erstellung dieser Schutzvorrichtungen unterlassen,

oder waren sie nicht intakt, zum Beispiel weil der Sturm einen Baum auf den Zaun geworfen hat, so gibt es keinen Wildschadensersatz, der Anspruch entsteht erst gar nicht.

● Daran ändert auch nichts, wenn die Errichtung eines Wildschutzzaunes aus baurechtlichen Gründen verboten ist (zum Beispiel Zäune im Außenbereich, die nicht einem

land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dienen, sondern dem privaten Anbau von Obst

oder Gemüse für den Eigenverbrauch, siehe WuH 19/1999, Seite 72). Ist ein solcher Anbau ohne Zaun wegen der Wildschäden zwecklos, so ist das Grundstück für den Anbau dieser Pflanzen lagebedingt nicht geeignet, es kann nur in anderer Weise (zum Beispiel als Feld

oder Wiese) genutzt werden.

● Erdbeeren sind typische Gartengewächse. Werden sie außerhalb eines Gartens großflächig maschinell angebaut so handelt es sich um sogenannte „Freilandpflanzungen

von Gartengewächsen“. In beiden Fällen sind die üblichen Schutzvorrichtungen notwendig.

Nur dann, wenn sie in einem überregionalen Gebiet feldmäßig angebaut werden,

können sie zu einer Feldfrucht werden. Dann sind Wildschäden auch ohne die Errichtung

der üblichen Schutzmaßnahmen zu ersetzen.

V. Ergebnis

1. Wildschäden an Obst- und Gemüsegärten, Gartengewächsen und sonstigen Sonderanpflanzungen sind nur dann zu ersetzen, wenn der Geschädigte die üblichen Schutzvorrichtungen errichtet und instand gehalten hat.

2. Gartengewächse werden nicht schon dadurch zu Feldfrüchten, dass sie maschinell

auf einem Feld angebaut werden.

3. Nur wenn das Gewächs in einer Region, die etwa dem überwiegenden Teil eines

größeren Bundeslandes entspricht, feldmäßig angebaut wird, kann es als Feldfrucht

eingestuft werden.