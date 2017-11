251 JVG – Reiterinnen mit der Waffe bedroht

Mark G. v. Pückler

I. Die Rechtsgrundlage

Wenn Tatsachen, welche die Versagung des Jagdscheins begründen, erst nach Erteilung

des Jagdscheins eintreten oder der Behörde, die den Jagdschein erteilt hat, bekannt werden, so ist die Behörde in den Fällen des § 17 Abs.1 BJG verpflichtet, den Jagdschein für ungültig zu erklären und einzuziehen. Die Behörde kann eine Sperrfrist für die Wiedererteilung des Jagdscheins festsetzen, § 18 S.1 und S.3 BJG. „Der Jagdschein ist zu versagen Personen, bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie die erforderliche Zuverlässigkeit oder körperliche Eignung nicht besitzen.“ „Die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen Personen nicht, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie Waffen oder Munition missbräuchlich oder leichtfertig verwenden werden.“ § 17 Abs.1 Nr.2, Abs.3 Nr.1 BJG. „Wer einen anderen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe, in besonders schweren Fällen mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.“ § 240 Strafgesetzbuch

(Nötigung).

II. Der Sachverhalt

Eines Abends saß Pächter P. auf einem Hochsitz am Waldesrand. Plötzlich erschienen vor

ihm zwei Reiterinnen, die im Schritt an ihm vorbeiritten. Erbost über diese Störung forderte

er sie mit rüden Worten auf, mit ihren „Gäulen“ hier zu verschwinden. Um seiner Forderung weiteren Nachdruck zu verleihen, schrie er ihnen in einer Entfernung von rund 60 bis 100 Meter hinterher: „Ihr werdet es schon noch kapieren!“ Unmittelbar danach gab er noch einen Schrotschuss in Richtung der Reiterinnen ab, um sie zu vertreiben. Nur mit Mühe gelang es diesen, ihre scheuenden Pferde unter Kontrolle zu halten.

Das Amtsgericht verurteilte P. wegen Nötigung zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen

zu je 50 DM. Nach Rechtskraft dieses Urteils erklärte die Untere Jagdbehörde den Jagdschein es P. für ungültig und zog ihn ein. Er legte erfolglos Widerspruch ein, danach ging er vor Gericht. Dort machte er geltend, zu Unrecht verurteilt worden zu sein, insbesondere seien die Angaben der Reiterinnen unzutreffend, in Wirklichkeit habe er auf einen Fuchs geschossen.

III. Das Urteil

Vor Gericht hatte P. keinen Erfolg. Das Verwaltungsgericht wies seine Klage ab, so dass es

bei der Einziehung seines Jagdscheins blieb. Nach § 18 BJG sei ein Jagdschein für ungültig zu erklären und einzuziehen, so das Gericht in seiner Begründung, wenn nach Erteilung des Jagdscheins Tatsachen eintreten, die eine Versagung des Jagdscheins begründeten.

Im vorliegenden Falle seien solche Tatsachen nachträglich eingetreten. Denn P. sei nicht

mehr als zuverlässig anzusehen, weil er seine Waffe missbräuchlich verwendet habe

und ein solches Verhalten auch in Zukunft von ihm zu befürchten sei. Eine missbräuchliche Verwendung von Waffen oder Munition liege vor, wenn der Betroffene diese Gegenstände

vorsätzlich für von der Rechtsordnung missbilligte Zwecke einsetze, sei es durch Abgabe eines Schusses oder zum Zwecke der Drohung. Dies sei hier erfolgt. Aufgrund des rechtskräftigen Strafurteils stehe fest, dass P. mit Schrot in Richtung der beiden Reiterinnen geschossen habe, um sich mit Nachdruck weitere Störungen zu verbieten.

Dieses Verhalten in Verbindung mit dem rüden Ton, der darin zum Ausdruck kommenden

Unbeherrschtheit und Neigung zum Jähzorn, stelle eine Tatsache dar, die die Annahme

rechtfertige, dass P. auch in Zukunft Waffen oder Munition missbräuchlich verwenden

werde. Demgegenüber könne P. nicht einwenden, dass der im rechtskräftigen Strafurteil festgestellte Sachverhalt nicht zutreffend sei, in Wirklichkeit habe er nicht in Richtung der Reiterinnen geschossen. Denn die Jagdbehörde habe grundsätzlich von der Richtigkeit der

strafgerichtlichen Verurteilung auszugehen, weil im Strafverfahren der Sachverhalt von

Amts wegen unter Wahrung rechtsstaatlicher Prinzipien, insbesondere des dem Angeklagten zugute kommenden Grundsatzes „Im Zweifel zugunsten des Angeklagten“,

festgestellt werde. Etwas anderes gelte nur dann, wenn ohne weiteres erkennbar

sei, dass die Verurteilung auf einem Irrtum beruhe. Ein solcher Fall liege hier aber

nicht vor, weil die von P. vorgebrachten Einwendungen nicht stichhaltig seien und der von

ihm als Zeuge benannte Jäger nicht bestätigt habe, dass er auf einen Fuchs geschossen habe. Auch die Anordnung einer Sperrfrist für die Wiedererteilung des Jagdscheins von fünf Jahren ab Rechtskraft des Strafurteils sei rechtmäßig. Hierbei handle es sich um eine Ermessensentscheidung der unteren Jagdbehörde gemäß § 18 Satz 3 BJG, die nicht zu beanstanden sei. Verwaltungsgericht Ansbach, Urteil vom 25.4.2001 – AN 15 K 00.00891 –