252 JVG – Wildschaden verspätet angemeldet (6)

IV. Anmerkungen

Die kurze Anmeldefrist von nur einer Woche bei landwirtschaftlichen Schäden dient

zwei Zielen: Zum einen soll damit die Schadensursache sicher geklärt werden, also die

Frage, ob der Schaden überhaupt von Schalenwild, Wildkaninchen oder Fasanen verursacht

wurde. Zum anderen soll der Ersatzpflichtige möglichst schnell von dem Schaden Kenntnis erhalten, damit er Maßnahmen zur Verhinderung weiterer Schäden treffen kann.

● Die Anmeldefrist ist eine Ausschlussfrist. Das bedeutet, dass bei Versäumung der Frist

der Anspruch auf Wildschadensersatz ausgeschlossen ist.Das gilt selbst dann, wenn die

Frist ohne Verschulden versäumt wurde, zum Beispiel wegen einer Erkrankung.

● Bei Unklarheiten muss der Geschädigte beweisen, dass er den Schaden innerhalb der

Wochenfrist und bei der zuständigen Stelle (Gemeinde) ordnungsgemäß angemeldet

hat. Gelingt ihm dieser Nachweis nicht, ist sein Ersatzanspruch ausgeschlossen.

● Die Frist beginnt an dem Tag, an dem der Geschädigte von dem Schaden Kenntnis erhalten hat oder bei Beachtung der ihm obliegenden Sorgfalt Kenntnis erhalten hätte.

● Zu dieser dem Landwirt obliegende Sorgfalt gehört, dass er seine Flächen regelmäßig,

mindestens monatlich, auf Wildschäden kontrolliert. Deshalb sind Schäden, die bei

Kenntniserlangung bereits älter als ein Monat sind, grundsätzlich nicht zu ersetzen.

In solchen Fällen muss also der Wildschadensschätzer auch den Zeitpunkt des Schadenseintritts feststellen. Gefährdete Flächen, an denen in der Vergangenheit bereits wiederholt Wildschäden eingetreten sind, sind in kürzeren Abständen zu kontrollieren, je

nach Gefährdung bis zu wöchentlich.

● Die Frist endet mit Ablauf des folgenden siebenten Tages, der Tag der Kenntniserlangung

zählt nicht mit. Erlangt also der Geschädigte an einem Freitag Kenntnis, so endet die Wochenfrist am folgenden Freitag um 24 Uhr. Fällt das Fristende auf einen Sonnabend, Sonn oder Feiertag, so endet die Frist erst mit Ablauf des nächsten Werktages. Wer also an einem Samstag oder Sonntag sein Feld inspiziert, kann sich bis zum übernächsten Montag Zeit lassen. Maßgebend ist stets der Zugang bei der Gemeinde, nicht etwa der Poststempel.

● Fortlaufende Wildschäden sind fortlaufend zu kontrollieren und anzumelden. Werden

an einem Feld Schäden festgestellt, die bei Kenntniserlangung teilweise älter und teilweise

jünger als ein Monat (bei besonders gefährdeten Flächen als eine Woche) waren, so sind

nur die jüngeren zu ersetzen, und auch sie nur dann, wenn sie von den älteren sicher abgrenzbar sind. Denn der Geschädigte muss den zu ersetzenden Schaden darlegen und

im Streitfalle auch beweisen.

● Ein Landwirt, der erst kurz vor der Ernte sein Feld kontrolliert, um dann „mit einem

Schlag“ alle bis dahin aufgelaufenen Schäden geltend zu machen, riskiert also, dass allenfalls die innerhalb des letzten Monats vor Kenntniserlangung eingetretenen Schäden

zu ersetzen sind, sofern sie vom Wildschadensschätzer sicher von den älteren abgegrenzt

und festgestellt werden.

V. Ergebnis

1. Wird die Anmeldefrist von einer Woche versäumt, entfällt der Anspruch auf Wildschadensersatz.

2. Die Frist beginnt an dem Tag, an dem der Geschädigte von dem Schaden Kenntnis erlangt hat oder bei Durchführung monatlicher Kontrollen Kenntnis erhalten hätte.

3. Schäden, die bei Kenntniserlangung bereits älter als ein Monat sind, sind daher grundsätzlich nicht zu ersetzen.

4. Der Geschädigte muss beweisen, dass er den Schaden rechtzeitig angemeldet hat.

(Siehe auch WuH Nr. 18/ 1999, S. 64 und Nr. 11/1999, S. 64).