254 JVG – Treibjagd an der Koppel

IV. Anmerkungen

Dem Urteil ist im Ergebnis zuzustimmen. Der Pächter haftete schon deshalb, weil er als

Jagdleiter das Treiben um die Koppel zugelassen hatte, ohne sich zuvor vergewissert zu haben, dass keine Pferde dort waren. Er trägt die Verantwortung dafür, dass in den zu bejagenden Gebieten niemand geschädigt wird. Fehl geht sein Einwand, die Pferde seien von den Ständen aus nicht sichtbar gewesen; es gehört gerade zu den Pflichten des Jagdleiters/Pächters, sich davon zu überzeugen, dass niemand geschädigt wird. Der

Pächter hätte daher überprüfen müssen, ob sich Pferde auf der Koppel aufhielten und –

falls ja – die Jagd in diesem Bereich nicht zulassen oder sofort abbrechen müssen.

Unabhängig hiervon haftet jeder Schütze für seinen Schuss und Hund. Wer also sah, dass

die Pferde in Panik gerieten und trotzdem weiter feuerte und seinen Hund nicht zurückrief,

haftet ebenfalls für den Schaden. Denn es ist voraussehbar, dass stark verängstigte Tiere einen Schock- oder Stresstod erleiden oder sich auf andere Weise verletzen können.

Maßgebend sind stets die konkreten Umstände des Einzelfalles. So liegt es anders, wenn

ein ausreichender Abstand zur Koppel eingehalten wird und nur wenige Schüsse fallen, möglichst in Richtung weg von den Pferden. In einem solchen Fall ist eine Verletzung der Tiere nicht voraussehbar (siehe V.).



V. Weiteres Urteil

Jäger J. ging zum Frühansitz. Noch bei Dunkelheit bestieg er seinen Hochsitz. Hinter ihm

befand sich eine Pferdekoppel, auf der in etwa 100 Metern Entfernung zwei Pferde standen.

Vom Hochsitz aus waren die Tiere nicht zu sehen. An diesem Morgen gab J. innerhalb

von 15 Minuten drei Schüsse ab, jeweils in die von den Pferden abgewandte Richtung.

Durch den Knall erschraken die Pferde und gingen durch, eines verletzte sich erheblich

am Stacheldraht der Koppel und musste schließlich notgeschlachtet werden. Das Gericht wies die Schadensersatzklage ab, weil J. jedenfalls nicht fahrlässig gehandelt habe. Denn er habe nicht damit rechnen müssen, dass seine Schüsse solche Folgen haben würden.

Aufgrund der Entfernung, der Schussrichtung und der geringen Zahl der Schüsse habe

eine Gefährdung der Pferde ferngelegen. Es gebe keinen allgemeinen Erfahrungssatz, dass

Pferde durch einen plötzlichen Knall, der sich nicht in ihrer unmittelbaren Nähe ereigne,

in der Regel in Panik gerieten. Auch beim Wild würde der Schussknall keineswegs immer

dazu führen, dass alle Stücke in der näheren Umgebung abspringen. Bei Gewittern,

Fehlzündungen von Fahrzeugen und dem Durchbrechen der Schallmauer entstünden

ähnliche Geräusche. Landgericht Frankfurt a.M., Urteil vom 15. 7. 1997 – 2/8 S

50/97 – (WuH 12/1998, S. 60).

VI. Ergebnis

1. Der Pächter/Jagdleiter ist verpflichtet, Gesellschaftsjagden so zu planen, dass bei deren

Durchfürung niemand geschädigt wird.

2. Liegt in dem zu bejagenden Gebiet etwa eine Pferdekoppel, so muss er sich vor der Jagd davon vergewissern, dass sich keine Pferde im Gefahrenbereich befinden.

3. Ist einem Schützen erkennbar, dass fremde Tiere durch die Jagdausübung gefährdet werden können – durch Geschosse, den Schussknall oder den Jagdhund – so hat er die Jagd sofort einzustellen und seinen Hund zurückzurufen.