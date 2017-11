259 JVG – Neuverpachtung aus taktischen Gründen

Mark G. v. Pückler

1. Die Rechtsgrundlage

„Wird ein zu einem gemeinschaftlichen Jagdbezirk gehörendes Grundstück veräußert,

so hat dies auf den Pachtvertrag keinen Einfluss, – der Erwerber wird vom Zeitpunkt

des Erwerbs an auch dann für die Dauer des Pachtvertrages Mitglied der Jagdgenossenschaft, wenn das veräußerte Grundstück an sich mit anderen Grundstücken des Erwerbers zusammen einen Eigenjagdbezirk bilden könnte.“ § 14 Abs. 2 BJG

Der Sachverhalt E. ist Inhaber eines Eigenjagdbezirks. Um Äsungsflächen für seine reine Waldjagd zu erlangen und weitere, ihm gehörende Grundstücke mit seinem Eigenjagdbezirk zu verbinden, kaufte er mehrere Grundstücke des angrenzenden gemeinschaftlichen Jagdbezirks. Zwischen Dezember 2000 und September 2001 wurde er als Eigentümer dieser Flächen im Grundbuch eingetragen. Als der Pächter P. des benachbarten gemeinschaftlichen Jagdbezirks von den Kaufabsichten erfuhr, vereinbarte er am 28. Februar 2000 mit der Jagdgenossenschaft die vorzeitige Auflösung seines noch bis 2004 laufenden Pachtvertrages sowie den Abschluss eines neuen Pachtvertrages ab dem 1.März 2000. Mit diesem „Schachzug“ wollte er erreichen, dass er die von E. erworbenen Flächen auch nach dem 31. März 2004 noch bejagen konnte. Damit war E. keinesfalls einverstanden. Er beantragte vor Gericht die Feststellung, dass P. ab dem 1. 4. 2004 nicht mehr berechtigt sei, die Jagd auf den von ihm zuvor erworbenen Flächen auszuüben. Zur Begründung machte er geltend, dass nur der laufende Pachtvertrag geschützt sei, nicht aber ein vorzeitig abgeschlossener neuer Pachtvertrag oder Anschlussvertrag, da dies eine Umgehung des Gesetzes sei.

3. Das Urteil

Das Gericht gab E. Recht. Es stellte fest, dass dem Pächter des gemeinschaftlichen Jagdbezirks ab dem 1. April 2004 kein Jagdausübungsrecht mehr auf den von E. erworbenen Flächen zusteht. Aus dem alten Pachtvertrag, so das Gericht in seiner Begründung, ergebe sich kein Jagdausübungsrecht mehr zugunsten des P., da dieser Vertrag entweder vorzeitig durch Aufhebung am 28. Februar 2000 erloschen oder regulär am 31. März 2004 abgelaufen sei. Aus dem neuen Pachtvertrag vom 28. Februar 2000 lasse sich ebenfalls kein Jagdausübungsrecht bezüglich der von E. erworbenen Grundstücke für P. herleiten, weil E. diesen Pachtvertrag jedenfalls nicht gegen sich gelten lassen müsse. Geschützt sei nur der laufende Pachtvertrag, also derjenige, der im Zeitpunkt des Eigentumserwerbs gelte. Das sei hier, rein formal betrachtet, zwar der am 28. Februar 2000 abgeschlossene und am 1. April 2000 beginnende neue Pachtvertrag. Auf diesen könne sich P. aber nicht berufen, weil er den alten, noch bis zum 31. März 2004 laufenden

Pachtvertrag willkürlich aufgehoben und einen neuen Pachtvertrag abgeschlossen habe.

Da nur der laufende Pachtvertrag geschützt sei, wäre es P. nicht möglich gewesen, durch

vorzeitigen Abschluss eines selbstständigen Anschlussvertrages ab dem 1. März 2004

oder eines Verlängerungsvertrages ab demselben Zeitpunkt den Schutz des § 14 BJG zu erlangen. Nichts anderes könne aber gelten, wenn die Parteien des Pachtvertrages stattdessen den bisherigen Vertrag aufheben und vorzeitig einen neuen abschließen.

Denn es könne nicht entscheidend sein, welche rechtliche Gestaltungsmöglichkeit die

Jagdgenossenschaft und der Pächter wählten, weil sonst die Bindung des Eigentümers von

Zufälligkeiten abhinge, die seinen schutzwürdigen Interessen nicht mehr gerecht würden. Der Abschluss eines Anschluss- oder Fortsetzungsvertrages sei deshalb mit der Aufhebung des bisherigen und dem Abschluss eines neuen Pachtvertrages gleich zu behandeln.

Andernfalls wären Manipulationen zu Lasten des Eigentümers zu befürchten. Denn an Stelle eines nicht zum Erfolg führenden Anschluss- oder Verlängerungsvertrages könnten

Pächter und Jagdgenossenschaft das von ihnen gewünschte Ergebnis durch eine (vorzeitige) Vertragsauflösung und einen neuen Pachtvertrag erzielen. Das aber würde dem vom Gesetzgeber gewollten Interessenausgleich zwischen Grundstückseigentümer

und Jagdpächter zuwiderlaufen und eine Umgehung bedeuten. Kammergericht, Urteil

v. 19. 8. 2003 – 8 0 423/00 – (noch nicht rechtskräftig)