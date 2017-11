261 JVG – Abschussplan ist nicht anfechtbar

Mark G. v. Pückler

I. Die Rechtsgrundlage

„Schalenwild (mit Ausnahme von Schwarzwild) darf nur aufgrund und im Rahmen eines Abschussplanes erlegt werden, der von der zuständigen Behörde im Einvernehmen mit dem Jagdbeirat zu bestätigen oder festzusetzen ist.“ § 21 Abs. 2 BJG „Soweit gesetzlich nichts

anderes bestimmt ist, ist die Klage nur zulässig, wenn der Kläger geltend macht, durch

den Verwaltungsakt oder seine Ablehnung oder Unterlassung in seinen Rechten verletzt zu

sein.“ § 42 Abs. 2 Verwaltungsgerichtsordnung



II. Der Sachverhalt

Die Pächter eines gemeinschaftlichen Jagdbezirkes protestierten gegen die Höhe der

festgesetzten Abschüsse für die Nachbarreviere. Sie machten geltend, dass ihr Rotwildbestand durch die Höhe der Abschussfestsetzung in den angrenzenden

Jagdbezirken, insbesondere in den beiden benachbarten Staatsjagden, stark

reduziert werde. Dadurch werde ihr eigenes Jagdausübungsrecht erheblich beeinträchtigt.

Außerdem verstoße der hohe Abschuss gegen das Hegegebot, da ein gesunder und artenreicher Wildbestand in angemessener Zahl zu erhalten sei. Auf den Widerspruch der

Pächter ordnete die Untere Jagdbehörde die sofortige Vollziehung der Abschusspläne an,

um die Sperrwirkung der aufschiebenden Wirkung zu beseitigen. Daraufhin beantragten

die Pächter beim zuständigen Verwaltungsgericht die Wiederherstellung der aufschiebenden

Wirkung ihres Widerspruchs.

III. Die Gerichtsentscheidung

Das Gericht wies den Antrag der Pächter ab, da sie durch die Festsetzung des Abschusses für die Nachbarreviere nicht in ihren eigenen Rechten verletzt würden. Nach § 42 Abs. 2 Verwaltungsgerichtsordnung könne nur derjenige einen Bescheid (Verwaltungsakt) anfechten, der durch ihn in seinen eigenen Rechten verletzt werde. Der Abschussplan für einen Jagdbezirk greife jedoch nicht in die Rechte der benachbarten Revierinhaber ein.

Eine Verletzung fremder Jagdausübungsrechte liege nicht vor. Da das Wild herrenlos sei,

enthalte das Jagdausübungsrecht auch keinen Anspruch auf einen Wildbestand in bestimmter Höhe. Die Reduzierung des Rotwildes in den umgebenden Jagdbezirken verletze daher nicht die fremden Jagdausübungs- und Aneignungsrechte. Die Festsetzung

der Abschusshöhe diene auch nicht dem Schutz benachbarter Revierinhaber, sondern allein

den berechtigten Ansprüchen der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft auf Schutz

gegen Wildschäden sowie den Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege. Gleiches

gelte für die Erhaltung eines gesunden und artenreichen Wildbestandes in angemessener

Zahl, da diese Pflicht allein öffentliche Interessen verfolge. Verwaltungsgericht Kassel,

Beschluss vom 24.10.2002 – 2 G 2314/02 –, bestätigt durch den Hessischen Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 12.12.2002 – 11 TG 3099/02 –