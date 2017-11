262 JVG – Wildunfall verspätet gemeldet

IV. Anmerkungen

Dem Urteil ist nur teilweise zuzustimmen. Zutreffend geht das Gericht davon aus, dass die landesrechtliche Pflicht zur Anzeige von Wildunfällen mit Schalenwild ein Schutzgesetz im

Sinne des § 823 Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch ist, das den Jagdausübungsberechtigten

vor Schaden schützen soll. Daneben dient diese Meldepflicht natürlich auch dem Tierschutz,

indem sie eine rasche Nachsuche ermöglichen soll, um die Leiden des verletzten Tieres zu verkürzen. Zuzustimmen ist dem Gericht ferner, dass „unverzüglich“ nicht sofort bedeutet,

sondern nur „ohne schuldhaftes Zögern“, also ohne schuldhaftes Hinausschieben der Erledigung. Das ist weniger als sofort, weshalb dringendere Erledigungen Vorrang haben, beispielsweise ein Notarzt im Einsatz, eine Fahrt zu einem wichtigen unaufschiebbaren Termin oder ähnliches. Hier hat eine Abwägung zu erfolgen zwischen dem Schaden des Jagdausübungsberechtigten und den Leiden des verletzten Wildes einerseits sowie

der Dringlichkeit des hindernden Ereignisses andererseits. Leider ist dem Urteil nicht

zu entnehmen, ob der Fahrer ein Mobiltelefon bei sich hatte und wann er das Baby abgeliefert hat. Beim Besitz eines Handys hätte er meines Erachtens noch von der Unfallstelle aus anrufen können und müssen, da es bei der Anzeigepflicht –anders als bei der Anfechtung einer Willenserklärung – nichts zu überdenken gibt. Diese Pflicht besteht und ändert sich nicht, die Frage, ob Meldung zu machen ist, steht daher nicht zur Disposition. Angesichts der Kürze eines solchen Telefonats ist auch ein schreiendes Kind kein Hindernis, schon gar nicht bei einem Wildunfall mit einem verletzten und leidenden Stück. Maßgebend für ein Handeln „ohne schuldhaftes Zögern“ kann daher nicht eine feste

Zeitspanne sein. Vielmehr liegt es an den Umständen, in denen unverzüglich gehandelt werden muss. Wenn hierbei eine gründliche Abwägung notwendig ist, kann auch eine angemessene Überlegungsfrist zugebilligt werden. Eine einfache Unfallmeldung ist grundsätzlich gleich zu machen, sofern das möglich ist, und nicht wichtigere Dinge entgegenstehen. Andernfalls liefe das Schutzgesetz an heißen Sommertagen bei verendetem Wild leer, weil es nach einer Stunde bereits verhitzt wäre, während es in der übrigen Jahreszeit seinen Schutz entfalten würde – ein untragbares Ergebnis. Unfallwild muss grundsätzlich der Fleischuntersuchung zugeführt werden, wenn es für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist. Das hat den wichtigen Nebeneffekt, dass sowohl

die Verwertbarkeit nach dem Unfall als auch der Zeitpunkt des Verhitzens von einem sachkundigen Zeugen festgestellt werden muss, so dass es hierüber im Prozess keine Beweisprobleme für den Jagdausübungsberechtigten gibt. War das Wildbret infolge

des Unfalles ohnehin unverwertbar plattgewalzt, scheidet ein Schadensersatzanspruch

wegen verspäteter Anzeige von vornherein aus. Denn in diesen Fällen ist Ursache des Schadens allein der Unfall, nicht aber die verspätete Anzeige.

V. Ergebnis

1. Wird ein Unfall mit Schalenwild nicht unverzüglich gemeldet, so steht dem Jagdausübungsberechtigten grundsätzlich ein Schadensersatzanspruch zu, wenn das Wildbret bei rechtzeitiger Meldung verwertbar gewesen wäre.

2. Das gilt nur in den Ländern, in denen eine solche Anzeigepflicht besteht (etwa in Baden-

Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-

Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen).

3. „Unverzüglich“ bedeutet „ohne schuldhaftes Zögern“, nicht sofort.