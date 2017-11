264 JVG – Wildunfall (7)

IV. Anmerkungen

Die allgemeine Verkehrssicherungspflicht verlangt von jedem, der eine erhöhte Gefahr

schafft, dass er die notwendigen und zumutbaren Vorkehrungen zum Schutz Dritter vor

Schädigungen trifft. Das gilt nicht nur für die Jagd, sondern auch im übrigen Leben, zum

Beispiel Sichern einer Grube, Beseitigung von Schnee und Eis vor der Haustür oder Befestigung der Balkonkästen.

● Der Jäger schafft eine solche erhöhte Gefahrenlage für die Waldbesucher unter anderem

durch das Aufstellen von Abzugseisen, die Errichtung von Hochsitzen und Kanzeln sowie

die Durchführung von Treib-, Drück- und Suchjagden. Verletzt er hierbei fahrlässig die

Verkehrssicherungspflicht, so haftet er auf Schadensersatz.

● Deshalb sind Abzugseisen zur Vermeidung von Verletzungen anderer besonders zu

sichern (vergleiche hierzu WuH 21/1993, S. 459), nach Landesrecht dürfen sie überwiegend nur noch in geschlossenen Räumen, Fangbunkern oder Fanggärten aufgestellt

werden. Hochsitze und Kanzeln sollen dort wo Kinder spielen können (Ortsrand, Spielplatznähe) ein Warnschild enthalten und zusätzlich gegen ein unbefugtes Besteigen gesichert werden, beispielsweise durch eine abnehmbare Leiter oder eine Umzäunung der Anlage (siehe hierzu WuH 17/2001, S. 96 und WuH 23/1993, S. 43).

● Bei Gesellschaftsjagden in Straßennähe sind der Jagdleiter/Jagdausübungsberechtigte

verpflichtet, die Verkehrsteilnehmer vor den Gefahren durch überwechselndes Wild und Jagdhunde zu warnen. Zu diesem Zweck ist zunächst die Straßenverkehrsbehörde von

der bevorstehenden Jagd und den sich daraus möglicher Weise ergebenden erhöhten Gefahren zu informieren, verbunden mit der Bitte, geeignete Maßnahmen zur Sicherung des Straßenverkehrs zu treffen. Denn die Straßenverkehrsbehörde ist für die Sicherheit

und Leichtigkeit des Verkehrs zuständig.

● Übernimmt die Straßenverkehrsbehörde die Sicherung des Verkehrs, so erübrigt sich in der Regel das Aufstellen eigener Schilder und Warnposten durch den Jagdleiter/Jagdausübungsberechtigten. Lehnt sie aber Maßnahmen ab oder reagiert

sie nicht, muss der Jagdleiter/Jagdausübungsberechtigte in eigener Verantwortung

den Straßenverkehr sichern, soweit dies notwendig ist. Als Mittelweg kommt in Betracht,

dass der Jagdleiter/Jagdausübungsberechtigte die Maßnahmen im Auftrag oder in Abstimmung mit der Behörde durchführt.

● Die Sicherung des Straßenverkehrs ist immer dann erforderlich, wenn nach jagdlicher

Erfahrung damit zu rechnen ist, dass Wild oder Jagdhunde auf die Straße gelangen könnten. Wann das der Fall ist, hängt von der gegebenen Situation ab, insbesondere von

der Entfernung und Richtung des Treibens zur Straße, der Topographie des Geländes, der

vorkommenden Wildarten, des Bewuchses und des Einsatzes von Hunden.

● Treiben in Straßennähe sind grundsätzlich in Richtung von der Straße weg durchzuführen, die Rückwechsel sind dicht abzustellen. Je größer der Abstand zur Straße ist, desto geringer ist die Gefahr eines „erhöhten“ Wildwechsels. Bei einer Entfernung

von rund 900 Metern sind daher in den meisten Fällen keine Warnhinweise mehr erforderlich. Denn auf die „normale“ Gefahr durch Wild muss sich jeder Kraftfahrer selbst einstellen, vor allem auf Straßen durch den Wald und die freie Landschaft (vergleiche hierzu eingehend WuH 20/2002, S. 24).

● Der Geschädigte muss beweisen, dass der Jäger die Verkehrssicherungspflicht

vorsätzlich oder fahrlässig verletzt hat und ihm dadurch der Schaden entstanden ist. Gelingt ihm das nicht, so hat seine Klage keinen Erfolg. Auch achte man darauf, ob das Wild etwa von der gegenüberliegenden (anderen) Straßenseite angewechselt ist. Denn in einem solchen Falle ist das Wild in der Regel nicht „durch“ die Jagd hoch gemacht worden.

V. Ergebnis

1. Bei Gesellschaftsjagden in Straßennähe müssen die Verkehrsteilnehmer vor der „erhöhten“ Gefahr durch überwechselndes Wild und Jagdhunde gewarnt werden.

2. Dies hat durch die Straßenverkehrsbehörde und/oder den Jagdleiter/Jagdausübungsberechtigten zu geschehen, insbesondere durch Aufstellen

entsprechender Warnschilder und Warnposten.

3. Mit zunehmender Entfernung von der Straße vermindert sich diese Verpflichtung, bis sie schließlich erlischt. Für die dann noch bestehende „normale“ Wildgefahr haftet

der Jagdleiter/Jagdausübungsberechtigte nicht.