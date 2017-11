265 JVG – Einstweilige Verfügung erfolgreich

III. Anmerkungen

1. Allgemeines

Das Jagdausübungsrecht ist wie das Eigentum ein absolutes Recht, das von jedermann zu

respektieren ist. Deshalb kann der Jagdausübungsberechtigte gegen rechtswidrige Beeinträchtigungen gerichtlich vorgehen und die Beseitigung gegenwärtiger sowie die Unterlassung künftiger Störungen verlangen. Entsteht durch die Beeinträchtigung des Jagdausübungsrechts ein Schaden, so ist dieser zu ersetzen, wenn den Täter ein Verschulden trifft, etwa bei Wilderei.

● Ist für ein Gerichtsverfahren keine Zeit, weil die Störung/Beeinträchtigung in Kürze bevorsteht, so kommt ein Antrag auf Erlass einer Einstweiligen Verfügung in Betracht. Diese kann im Extremfall binnen weniger Stunden, ja sogar Minuten ergehen, wenn sonst ein wirksamer Rechtsschutz zu spät käme.

2. Voraussetzungen

Der Unterlassungsanspruch hat zwei Voraussetzungen:

● Erstens muss die drohende oder bereits eingetretene Störung „rechtswidrig“ sein.

Das ist immer dann der Fall, wenn sie gegenüber dem Jagdausübungsberechtigten ohne

Rechtsgrund erfolgt, dieser sie also nicht dulden muss.

● Maßnahmen der ordnungsgemäßen Land-, Forst und Fischereiwirtschaft sind grundsätzlich hinzunehmen, zum Beispiel Nutzungsänderungen wie der Übergang von

Feld- zu Weidewirtschaft und umgekehrt, ein Wechsel im Fruchtanbau und die Rekultivierung ungenutzter Flächen. Auch das Spazierengehen zu Erholungszwecken sowie das erlaubte Radfahren und Reiten auf Wegen muss der Jagdausübungsberechtigte

dulden. Anders ist es aber, wenn sich die neue Nutzung nicht in die land- und forstwirtschaftlich genutzte Umgebung einfügt, sondern ein Störfaktor ist, wie zum Beispiel die Errichtung eines Modellflugplatzes oder – wie hier – einer Theaterbühne auf einer Waldwiese.

● Zweitens muss hinsichtlich der Störung „Wiederholungsgefahr“ bestehen. Dieses Merkmal

ist gegeben, wenn es bereits in der Vergangenheit zu gleichartigen Störungen gekommen

ist und jetzt weitere drohen, oder wenn eine Störung erstmals konkret bevorsteht.

Um die Wiederholungsgefahr zu dokumentieren und nachzuweisen, wird vielfach vom Störer eine schriftliche Erklärung darüber verlangt, dass er die bevorstehende beziehungsweise künftige Störung unterlässt. Verweigert er eine solche schriftliche Zusicherung, so ist in der Regel vom Bevorstehen einer Störung beziehungsweise einer

Wiederholungsgefahr für weitere Störungen auszugehen.

3. Ordnungswidrigkeit

Auf einem anderen Gebiet von Jagdstörungen, nämlich bei absichtlichem oder mutwilligem

Stören der Jagdausübung, liegt nach Landesrecht in der Regel eine Ordnungswidrigkeit

vor, die mit einer erheblichen Geldbuße geahndet werden kann.

● In solchen Fällen kann zusätzlich zu einer Anzeige Klage auf Unterlassung künftiger

Störungen erhoben werden, wenn Wiederholungsgefahr besteht, insbesondere wenn

der Täter bereits in der Vergangenheit gestört hat oder er die Unterzeichnung einer Unterlassungsverpflichtung verweigert (siehe hierzu WuH 18/2001, S. 88). Eine solche Klage ist sehr wirkungsvoll, weil es dann für den Störer richtig teuer wird. Denn liegt erst einmal ein solches Unterlassungsurteil vor, so droht für jeden Fall der Zuwiderhandlung

die Festsetzung eines Ordnungsgeldes, das in der Regel erheblich höher ist als die Geldbuße der Ordnungswidrigkeit. Außerdem muss der Störer im Falle des Unterliegens alle Prozesskosten zahlen, auch die Anwaltskosten des Jagdausübungsberechtigten.

● Am besten wird eine solche Unterlassungsklage erst erhoben, wenn das Ordnungswidrigkeitsverfahren abgeschlossen ist, weil man sich dann auf die im Bußgeldbescheid oder anschließenden Urteil festgestellte Tat berufen kann.

● Gleiches gilt übrigens auch für notorisch uneinsichtige Hundehalter, die – je nach Landesrecht – ihren Hund im Jagdbezirk entweder „außerhalb ihrer Einwirkung“ oder „unbeaufsichtigt“ frei laufen lassen. Auch hier liegt eine Ordnungswidrigkeit und eine rechtswidrige Störung des Jagdausübungsrechts vor, so dass man gegen den Täter zweispurig vorgehen kann (siehe hierzu WuH 3/1988, S. 20).

V. Ergebnis

1. Der Jagdausübungsberechtigte kann die Unterlassung rechtswidriger Störungen und

Beeinträchtigungen verlangen, bei Zeitmangel durch Beantragung einer Einstweiligen

Verfügung.

2. Rechtswidrig sind solche Störungen, die der Jagdausübungsberechtigte nicht hinnehmen

muss, zum Beispiel ein Theaterfestival oder Modellflugplatz im Feld oder Wald, das absichtliche Stören der Jagdausübung oder das unbeaufsichtigte Laufenlassen

von Hunden im Jagdbezirk. Dagegen sind Maßnahmen im Rahmen der ordnungsgemäßen

Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft hinzunehmen, ebenso das Spazierengehen

sowie das erlaubte Radfahren und Reiten auf Wegen.

3. Liegt eine Störung vor, die zugleich eine Ordnungswidrigkeit darstellt, so empfiehlt sich

in hartnäckigen Fällen zusätzlich zu einer Anzeige eine Unterlassungsklage, da diese

äußerst wirkungsvoll ist.