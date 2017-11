266 JVG – Zwangsmitgliedschaft in der Jagdgenossenschaft

Mark G. v. Pückler

I. Die Rechtsgrundlage

Das Jagdrecht darf nur in Jagdbezirken ausgeübt werden. § 3 Abs. 3 BJG Alle Grundflächen einer Gemeinde, die nicht zu einem Eigenjagdbezirk gehören, bilden einen Gemeinschaftlichen Jagdbezirk, wenn sie im Zusammenhang mindestens 150 Hektar umfassen. § 8 Abs. 1 BJG Die Eigentümer der Grundflächen, die zu einem Gemeinschaftlichen Jagdbezirk gehören, bilden eine Jagdgenossenschaft. § 9 Abs. 1 BJG

II. Der Sachverhalt

Der Eigentümer eines Grundstücks, Mitglied einer Jagdgenossenschaft, lehnte die Jagd

aus Gewissensgründen ab. Er beantragte daher seine Entlassung aus der Jagdgenossenschaft. Da ihm dies verweigert wurde, erhob er Klage. Vor Gericht beantragte er die Feststellung, dass er nicht Mitglied der Jagdgenossenschaft sei. Die Vorschriften

über die zwangsweise Mitgliedschaft in dieser Körperschaft seien nichtig, weil sie gegen die

Grundrechte verstießen. Sie beeinträchtigten das Eigentumsrecht, die Vereinigungsfreiheit,

die allgemeine Handlungsfreiheit und den Gleichheitssatz.

III. Das Urteil

Vor Gericht hatte der Grundeigentümer keinen Erfolg. Seine Klage wurde in erster und

zweiter Instanz kostenpflichtig abgewiesen.

1. Ein Verstoß gegen die Eigentumsgarantie des Artikel 14 Grundgesetz liege nicht darin,

dass dem Grundeigentümer das Jagdausübungsrecht genommen und auf die Jagdgenossenschaft übertragen werde. Denn hierbei handle es sich lediglich um eine Bestimmung des Inhalts (Schranken) des Eigentums, wie sie nach Artikel 14 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Grundgesetz zulässig sei. Der Wesensgehalt des Eigentumsrechts werde dadurch

nicht verletzt. Denn dem Eigentümer verbleibe die volle Nutzungs- und Verfügungsmacht

über sein Grundstück. Die mit der Entziehung des Jagdausübungsrechts verbundene Einbuße sei auch unter Berücksichtigung der die Jagd ablehnenden Gewissensentscheidung

nicht unverhältnismäßig; sie diene nämlich der Schaffung ausreichend großer Jagdbezirke, durch die eine ordnungsgemäße Hege und Jagdausübung gewährleistet werde. Diese Ziele entsprächen der Bindung des Eigentums an das Gemeinwohl und stünden nicht in Widerspruch zu dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 29.4.1999 (siehe hierzu WuH 6/2000, S. 6).

2. Die Zwangsmitgliedschaft in der Jagdgenossenschaft verletze auch nicht die in Artikel 9

Abs. 1 Grundgesetz garantierte Vereinigungsfreiheit. Denn einerseits gelte diese Grundfreiheit nur für Zusammenschlüsse auf freiwilliger Basis, so dass eine Ausdehnung auf die Mitgliedschaft in einer öffentlichrechtlichen Körperschaft unzulässig sei.

Andererseits gewährleiste dieses Grundrecht nicht das Recht zur Gründung eines öffentlich-

rechtlichen Zwangsverbandes. Deshalb könne es auch nicht zum Fernbleiben von einem solchen Verband berechtigen.

3. Auch das Grundrecht der allgemeinen Handlungsfreiheit des Artikel 2 Abs. 1 Grundgesetz werde nicht beeinträchtigt. Denn der mit der Zwangsmitgliedschaft

verbundene Eingriff in die persönliche Freiheit sei zulässig, weil die Jagdgenossenschaft

mit der Sicherstellung einer gemeinwohlverträglichen Hege und Jagdausübung legitimen öffentlichen Aufgaben diene. Die damit verbundenen Einschränkungen seien, gemessen an diesem Zweck, verhältnismäßig und daher hinzunehmen.

4. Eine Verletzung des Gleichheitssatzes liege nicht darin, dass den Inhabern von Eigenjagdbezirken das Jagdausübungsrecht zustehe, während dies bei Eigentümern kleinerer Flächen nicht der Fall ist. Denn diese Ungleichbehandlung beruhe auf einem sachlichen Grund, weil zusammenhängende Flächen ab 75 Hektar eine ordnungsgemäße Hege und Jagdausübung ermöglichten, während das bei kleineren Grundstücken nicht der Fall sei. Im übrigen seien auch Eigenjagdinhaber an die Jagdgesetze und die Erfüllung der Abschusspläne gebunden, auch sie könnten also ihr Land nicht nach freiem Belieben bejagen oder entsprechend ihrer Gewissensüberzeugung jagdlich ungenutzt lassen.

Oberverwaltungsgericht Koblenz, Urteil vom 13.7.2004 8 A 10216/04.OVG – (nicht

rechtskräftig)