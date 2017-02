Welpenkauf – Euphorie macht blind

Der Kauf eines Jagdhundewelpen will gut überlegt sein. Man bindet sich über ein Jahrzehnt an einen neuen Kameraden, mit dem man in der Jagdausübung eine Einheit bilden und zum Erfolg kommen möchte. Gleichwohl muss auch gründlich überlegt werden, für welche Arbeiten der zukünftige Jagdhelfer eingesetzt werden soll. Dies ist ebenfalls ein bedeutender Faktor, der oftmals außer Acht gelassen wird. Erfordern die Jagdmöglichkeiten

vielleicht ausschließlich einen Spezialisten für Nachsuchen auf Schalenwild, ist es ratsam, sich einen reinen Schweißhund zuzulegen. In einem sehr guten Niederwildrevier lässt sich aber ein „Allrounder“, z. B. Deutsch-Drahthaar oder Großer Münsterländer, der Wild sucht und vorsteht, besser einsetzen. Nicht selten sehe ich in unserer Jagdhundeschule Vierläufer, die nicht passend für das Revier des Besitzers gekauft wurden und daher oft total über oder aber unterfordert sind. Informationen und Auskünfte über die verschieden

Rassen sind in rassespezifischen Fachbüchern zu finden. Besonders der Erstlingsführer ist bei der Anschaffung eines Welpen oft recht unbedarft und verlässt sich auf die Anpreisungen des Verkäufers. Kommt er durch Zufall an einen „Züchter”, der seine

Aufgaben nicht ganz so verantwortungsbewusst sieht, hat er unter Umständen das Nachsehen und später einen Hund an der Leine, der für die Jagd nur bedingt tauglich ist.

Über die Anschaffung des Jagdhundewelpen wurde bereits viel geschrieben, allerdings oftmals mit zu wenig eindeutigen Aussagen über negative Erscheinungsbilder. An dieser Stelle sollen einige Tipps helfen, um von vornherein Fehler auszuschließen. Durch ein klärendes Gespräch mit dem Züchter und der Überprüfung des Welpen, lässt sich viel Kummer vermeiden. Der Grundstein eines guten Jagdhundes wird vom Züchter gelegt. Für die restlichen „Bausteine“ ist der Hundeführer und sein Umfeld zuständig. Wir haben

bei den im Jagdgebrauchshundverband (JGHV) angeschlossenen Zuchtvereinen strenge Zuchtrichtlinien, die befolgt werden müssen. Aber keine Masche kann so eng gestrickt werden, dass nicht auch hier der eine oder andere durchschlüpft, der bei der Zucht von Hunden vordergründig mehr den „Verdienst” sieht und nicht unbedingt die Verbesserung

der Zuchtbasis und die optimale Aufzucht von Welpen. Die bei diesen Züchtern entstandenen Hunde sieht so manch ein Verbandsrichter auf Prüfungen wieder. Diese Hunde sind oft schuss- und/oder handscheu, zeigen Aggressionen, Meideverhalten oder trennen sich kaum vom Führer. Spätestens hier muss der Verbandsrichter seiner verantwortungsvollen Aufgabe gerecht werden und die Dinge beim Namen nennen – ergo ins Prüfungszeugnis eintragen, so schwer dies auch manchmal fällt.