Abschusszahlen gestiegen

Die Strecke an Sauen mit 610.631 Stück ist sogar die dritthöchste seit Beginn der Aufzeichnungen 1930. Das sind 16,2 Prozent mehr als der Mittelwert der letzten fünf Jahre. Die Anzahl an erlegten Waschbären ist zum Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre um 40,7 Prozent und beim Marderhund um 51,7 Prozent gestiegen. Insgesamt wurden 70 575 Dachse (plus 14,7 Prozent) und 466 186 Füchse (minus 0,8 Prozent) erlegt. Die Jagdstatistiken für alle Wildarten können Sie unter jagdverband.de/jagdstatistik nachlesen. ln