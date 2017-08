Auf die Dicken?

Wissenschaftler zweifeln diesen Sachverhalt mittlerweile massiv an. Aus theoretischer

Sicht sei dies unwahrscheinlich. Reproduktionsunterdrückung durch ranghöhere

Weibchen sei bei mehreren sozial lebenden Arten zwar nachgewiesen, je doch immer nur zu Zeiten knapper Ressourcen, betont Dr. Felix Knauer, Senior Researcher am Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Veterinärmedizinischen Universität Wien. „Durch unsere Reproduktionsuntersuchungen wissen wir: Frühreife wird in erster

Linie durch die Ernährungssituation bestimmt, lang andauernde Rauschzeiten kommen vor allem in Mastjahren vor. Entscheidend ist sicherlich nicht das Fehlen der Leitbache, sondern die Ernährungssituation“, sagt Dr. Oliver Keuling von der Tierärztlichen Hochschule in Hannover. Außerdem finde sich recht schnell eine neue Leitbache. Die Rauschsynchronisation könne also nur dann versagen, wenn die Leitbache kurz vor der Rauschzeit fehlt, so der Wildbiologe weiter. Einen Freibrief nach dem Motto: „Jetzt darf ich

ja beim Bachenabschuss hinlangen“, möchte Keuling darin aber nicht sehen. Auch er ist der Meinung, Frischlinge müsse man bejagen, als wolle man sie ausrotten. Bringt das aber keinen nennenswerten Reduktionserfolg, muss eben auch bei den Bachen geschossen werden. Als grobe Faustregel gilt für Keuling dabei, zwei- bis vierjährige Bachen ab den

Herbstmonaten beim Einzelansitz zu erlegen. Im Sommer sind für ihn Bachen auch

weiterhin Tabu, da ansonsten führungslose Frischlinge in den Feldern die Folge sein können. Im Herbst bestehe hingegen die geringste Gefahr, ein Stück mit neu gefrischtem

Nachwuchs zu schießen. Zudem sind die Frischlinge im Alter von fünf bis sechs Monaten schon so selbstständig, dass sie auch ohne Mutterbache zu „normalen Sauen“ werden. Auf

Bewegungsjagden sei daher eine Gewichtsbeschränkung kontraproduktiv. Vor diesen Jagden könne es zudem sinnvoll sein, so Keuling, Leitbachen gezielt zu schießen, da die übrige Rotte „kopflos“ und somit auf Bewegungsjagden leichter zu bejagen sei. Keuling hat festgestellt, dass bei einem Abschuss von nachrangigen Bachen und Leitbachen zu dieser

Zeit keine nachteiligen Folgen auftreten würden. Die Rotte teilte sich zwar, blieb in ihrem Verhalten aber kleinräumig und vor allem standorttreu. Die Kondition der Frischlinge sei gleich geblieben. Knauer skizziert ein radikaleres „Quasi-Ausrottungsszenario“, in dem das Erlegen weiblicher „Erfahrungsträger“ eine zentrale Rolle spielt.