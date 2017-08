Auf Linie bringen – richtig kirren

Der leuchtende Wintermond steht direkt über der Schneise, die sich durch das raume Fichtenaltholz zieht. Der Reif funkelt als würden tausende Diamanten angeleuchtet. Ein leises Knacken im Bestand lässt den Jäger hellhörig werden. Gespannt schält er sich aus seinem Ansitzsack. Fünf dunkle Wildkörper lösen sich aus dem Schatten und ziehen direkt

auf die Kirrung. Wie eine Ziehharmonika zieht sich die Rotte auseinander. Breit steht eine Sau neben der anderen. Sofort spricht der Waidmann die Stücke als Bache mit vier Frischlingen an. Der Schuss peitscht durch die Nacht. Mit sauberem Treffer liegt einer der Frischlinge auf der Schneise. In manchen Revieren werden mehr Sauen per Einzelabschuss an den Kirrungen erlegt als bei Ernte- oder Drückjagden. Sicherlich liegt das an den verschiedenen jagdlichen Vorlieben der Pächter und ihrer Mitjäger sowie an den unterschiedlichen Revierverhältnissen. Fest steht aber: Gekirrt wird fast überall. Untersuchungen zeigen, dass der Anteil der an Kirrungen erlegten Sauen in den unterschiedlichen Bundesländern zwischen 35 und 50 Prozent von der Gesamtstrecke liegt (ELLIGER 2001, KEULING/STIER 2009, KEULING 2012). Im Jagdjahr 2010/11 wurden laut Abschussstatistik des Deutschen Jagdschutzverbandes (DJV) 585 244 Wildsauen

in Deutschland erlegt. Nimmt man den rechnerischen Mittelwert von 42,5 Prozent, dann wären etwa 248 729 Stück an der Kirrung gestreckt worden. Sicherlich ist dieser hohe Abschussanteil in den vielen Vorteile der Kirrjagd gegenüber anderer auf Schwarzwild

angelegten Jagdmethoden begründet, wie beispielsweise Drückjagden: Der Kirrungsansitz kann bei ausreichendem Licht ganzjährig durchgeführt werden – Bewegungsjagden müssen sich auf den Herbst und Winter beschränken. Selektives Jagen steht bei der Kirrjagd im Vordergrund. Das Wild wechselt den Schützen vertraut an, und der Jäger hat viel Zeit zum Ansprechen. Erfahrungsgemäß werden dadurch mehr passende Stücke erlegt. Zudem verendet das Wild des Öfteren im Knall oder nach kurzer Todesflucht, da nur auf verhoffende und breitstehende Stücke geschossen wird. Das garantiert ein Maximum an Wildbretqualität. In Waldrevieren, in denen das Schwarzwild Standwild ist, erreicht die Strecke einer gut organisierten Intervalljagd mit drei oder vier erfahrenen Sauen-

Jägern und richtiger Kirr-Strategie in einer Woche eine ähnlich hohe Gesamtstrecke

pro Revier wie an einem Drückjagdtag. Aber genau da liegen auch die Nachteile der Kirrjagd. Sie ist zeitintensiver, teurer, und das Wild wird häufiger im Jahr beunruhigt. Denn ob wir es wahrhaben wollen oder nicht: Jede Kirrrunde, jede An- und Abfahrt, jeder Ansitz stellt eine Störung für das Wild dar.

Anlegen und gestalten

Die Kirrung sollte in etwa 50 Metern Entfernung zum Hochsitz angelegt werden. Viele Jäger kirren viel zu nah und machen sich dadurch das Leben unnötig schwer. Einer der Gründe liegt darin, dass der Schütze einen moderaten Schusswinkel nach unten braucht. Je näher die Kirrung vor dem Hochsitz liegt, geht man von einer durchschnittlich hohen Kanzel aus,

desto spitzer wird der Schusswinkel. Bei niedrigen Ansitzeinrichtungen erhöht sich die Gefahr, von misstrauischen Sauen eräugt oder vernommen zu werden. Steht der Hochsitz auf Schrotschussentfernung zur Kirrung, muss beim Zielen von fast allen Hochsitzen der Hintern angehoben werden. Diese Position ist eine körperlich sehr anstrengende Haltung. Schon nach kurzer Zeit fangen die Muskeln an zu zittern. Die Stabilität geht verloren, vor allem wenn bis zur Schussabgabe etwas Zeit vergeht. Ein sicheres Abkommen wird dadurch unnötig erschwert. Durch den spitzen Winkel wird zusätzlich die Trefferfläche

verkleinert und das Geschoss bekommt einen anderen Schusskanal im Wildkörper.

Für einen tödlichen Treffer muss also der Haltepunkt nach oben korrigiert werden. Daran denken weniger erfahrene Jäger in der Regel nicht. Ein weiterer Grund, die Kirrung

nicht zu nah am Ansitz anzulegen: Steht beim Eintreffen schon eine Rotte auf der Kirrung, ist es dennoch möglich, unbemerkt zu Schuss zu kommen. Der Bodenbewuchs muss niedrig sein oder gegebenenfalls gemäht werden, damit auch kleine Frischlinge und die Striche führender Bachen sofort erkannt werden. Ist der Untergrund – beispielsweise durch

ständiges Brechen der Sauen – sehr dunkel, kann man ihn mit Sand oder Sägemehl

aufhellen. Dadurch wird ein deutlicher Kontrast zwischen den dunklen Schwarzkitteln

und dem hellen Untergrund erreicht. Malbäume, Suhlen und Salzlecken in der Nähe der Kirrung erhöhen deren Attraktivität. Auch wenn der Mais auf der Kirrung wochenlang völlig ignoriert wird, zum Beispiel in ausgeprägten Mastjahren, bleibt sie dadurch weiterhin ein fester Ansteuerungspunkt im Streifgebiet der Sauen. Zusätzlich kann der Jäger anhand der Pirschzeichen an Suhlen und Malbäumen erkennen, mit welchen Stücken er es zu tun hat. So geben Suhlen mit den zurückgelassenen Fährten einen guten Überblick über die Rottenzusammensetzung und Stärke der einzelnen Stücke. Mithilfe einer Harke wird die Suhle bei Bedarf gesäubert und die alten Fährten einfach weggeharkt, um sich ein neues

Bild von den nächsten Sauen zu machen. Zu den Suhlen gehören immer automatisch

Malbäume. Durch die unterschiedlichen Höhen der verschiedenen Schubberstellen,

Rindenbeschädigungen durch das Gewaff von Keilern und klebengebliebenen Borsten geben die Wildsauen ihre „Visitenkarte“ an den Bäumen ab. Buchenholzteer an den Malbäumen erhöht bekanntlich deren Anziehungskraft. Zusätzlich werden Kirrungen mit einer

Salzlecke aufgewertet. Dafür wird ein etwa 15 Zentimeter starkes Bäumchen in entsprechender Höhe gekappt. Andere Salzlecken drücken die Sauen oft einfach um

oder buddeln sie aus. Auf langen Schneisen, Wildäckern oder Waldrändern lohnt es sich, die Salzlecken immer auf 100 Meter aufzustellen. Dadurch hilft man Gastjägern beim Schätzen der Entfernung.