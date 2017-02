Auf Schritt und Tritt

Im Alter von sechs Monaten stelle ich meine jungen Hunde auf das Arbeiten der Fährten ein. Bis zu diesem Zeitpunkt hat der Hund schon einige Futterschleppen oder auch Schleppen mit einem Stück Decke oder Schwarte hinter sich, aber das Ganze hat immer

noch etwas Spielerisches an sich. Der Hund sollte bis dahin „Sitz“, „Platz“ und „Ablegen am Rucksack“ beherrschen. Das problemlose Laufen an der Führerleine ist er gewohnt, das freie Herankommen und das Anhalsen sollte gefestigt sein. Die Schussruhe hat man zu diesem Zeitpunkt auch schon geübt. Nur wenn diese Grundsteine gelegt sind, können Sie mit der Fährte beginnen.

Ein nicht ruhig abzulegender Hund wird immer Probleme bereiten und ist durch das ständige Eingreifen des Führers mit „Sitz“ und „Platz“ nicht konzentriert genug, um sich auf die kommenden neuen Eindrücke einzustellen. Er ist abgelenkt, wenn nicht gar frustriert.

Man bildet den Hund immer nur in einem Fach aus – wenn Fährtenarbeit dran ist, dann haben die Gehorsamsfächer Pause.

Gerade dieses Einstellen des jungen Hundes auf die Fährte verlangt vom Führer absolutes Fingerspitzengefühl und Können. Eine Bewegung des Hundes zuviel, ein zu scharfes Kommando oder eine nicht richtig erfasste Situation können bei einem sensiblen Hund dazu führen, dass er entweder nicht begreift, was sein Führer von ihm will, oder dass er die Situation falsch verknüpft. Wie bei allen Übungen sollte der Führer nicht unter Zeitdruck stehen. Die Vorbereitung sollte geplant werden wie folgt: Man sucht als erstes ein Übungsgelände aus. Am besten eignet sich eine freie Wiese mit nicht zu hohem Grasbewuchs, denn hier kann man die Fährte selbst sehen und den Hund korrigieren

und genau beobachten. Als zweites benötigen wir ein frisches Stück Wild. Die Wildart spielt dabei keine Rolle. Am besten ist immer ein kleines Stück, da man dieses selbst verlegen

kann, ansonsten bräuchte man einen Gehilfen. Dieses Stück Wild sollte aufgebrochen

sein, der Schnitt in der Bauchdecke und am Träger wird vernäht. Der Schweiß wird in einem Eimerchen gesammelt. Vom Stück werden nun die Vorder oder Hinterläufe über dem Geäfter abgetrennt. Dieses Schalenpaar spannen Sie dann in den Fährtenschuh ein. Durch

das frische Abschneiden haben wir gleich etwas Wundwittrung in der Fährte. Die

Stümpfe am ausgelegten Stück werden mit Gras verbunden, damit der Hund nicht an frisches Wildbret gelangen kann. Die Ausrüstung zum Fährtenlegen besteht

somit aus dem Eimerchen mit Schweiß, dem Tupfstock, einigen Brüchen mit Trassierband als Verweiserstücke, Trassierband zum Markieren der Fährte, den Fährtenschuhen und einem Rucksack für die eigenen Schuhe, während man die Fährte tritt.

Das Auszeichnen des genauen Fährtenverlaufes ist gerade beim ersten Arbeiten ganz besonders wichtig. Eine kleine Rolle Trassierband zum Markieren der Fährte oder des Anschusses vervollständigt daher die Ausrüstung. Als Ersatz für das Trassier- oder Kreppband kann man auch Brüche verwenden. Die Fährte sollte so in das Gelände gelegt

werden, dass Sie grundsätzlich Seitenoder Nackenwind und keinerlei Störungen haben, die den jungen Hund veranlassen, seine Aufmerksamkeit statt der Fährte z. B. einem Fußgänger zu widmen. Seitenwind wird deswegen gewählt, damit der zur Fährte gelegte Hund nicht schon beim Untersuchen und Bewinden des Anschusses die Wittrung des ausgelegten Stückes aufnimmt und anfängt, mit hoher Nase auf das Stück zuzuarbeiten.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass gerade Fehler in dieser Ausbildungsphase immer zur Folge haben, dass die Hunde später versuchen, mit hoher Nase vom Anschuss weg zu arbeiten, um zum Erfolg zu kommen.

Beginnen wir mit dem Legen und Arbeiten der ersten Fährte mit dem Fährtenschuh.

Die Schale wird über dem Oberrücken abgeschärft. Zusätzlich schärfen Sie von dem Lauf etwas Schwarte oder ein paar Borsten ab, um sie später in oder um den Fährtenabdruck zu legen. Der junge Hund wird diese sehr interessiert bewinden und dadurch stark motiviert,

der Wittrung zu folgen. Die Fährtenschuhe mit den Schalen werden angezogen. Eimer mit Schweiß und Tupf- oder Spritzstock sind bereit. Die eigenen Stiefel trägt man wie gesagt

im Rucksack.

Mit der Spitze des Fährtenschuhs reißt man die Grasnarbe soweit auf, dass der blanke Boden zu sehen ist. Darin ist der Schalenabdruck klar und deutlich zu sehen, er simuliert die Eingriffe und Ausrisse, genauer gesagt den Anschuss. Jetzt treten Sie mit dem Fährtenschuh kräftig in den freigemachten Boden, der Schalenabdruck wird sich deutlich abzeichnen. Das abgeschärfte Schwartenstück oder einige Borsten legen Sie dazu.

Gleichzeitig stecken Sie einen Zweig mit Trassierband zur Markierung in den Boden.

Im richtigen Nachsucheneinsatz wäre das ein verbrochener Anschuss. Mit dem Tupfstock spritzen Sie einige Tropfen Schweiß in die Fährte, um damit gleichzeitig schon die Richtung anzugeben. Vom simulierten Anschuss gehen Sie nun in Richtung des ausgelegten Stückes.

Mit dem Tupf- oder Spritzstock spritzen Sie beim Anschuss beginnend etwa alle drei Schritte etwas Schweiß auf den Boden. Dieser drei-Schritt-Abstand ist für den Hund sehr einfach und daher für die ersten Übungsfährten gedacht. Bei den weiteren Fährten – wenn der Hund schon gut arbeitet – vergrößert man den Abstand der Schweißspritzer.

In den Verlauf der Fährte legen Sie ein bis drei Verweiserpunkte. Diese sind beispielsweise

ein Stock, der in den Boden gesteckt und mit Schweiß bestrichen wird, ein mit Trassierband markierter Bruch oder eine Handvoll Gras, die quer zur Fährtenrichtung liegen, auch diese

benetzt mit etwas Schweiß. Es ist immer wieder schön, wie eindrucksvoll die jungen

Hunde diese Verweiserpunkte zeigen. Gleichzeitig markieren Sie sich so die Fährte und deren Verlauf.