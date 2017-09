Baden-Württemberg: Gänseplage auch in der Quadratestadt

Aufgrund der stark ansteigenden Gänsepopulation wird heimisches Flugwild, wie Bläss- und Teichhühner, zunehmend verdrängt. Angesichts des Verbots der Gelegeentnahme bleibt aus Sicht des Mannheimer Naturschutzbeauftragten Gerhardt Rietschel nur die Jagd, um die Population zu kontrollieren. In der Stadt wurden in der vergangenen Saison zwölf Nil- und 25 Kanadagänse erlegt. Schon in Frankfurt am Main störten Nilgänse den Betrieb eines öffentlichen Freibads so enorm, dass dort die Jagderlaubnis bei der Unteren Jagdbehörde beantragt wurde (WuH berichtete). fho