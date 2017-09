Bayern: Vogelschutz will Jagdverzicht aufs Rebhuhn

Der LBV appelliert deshalb an die bayerischen Jäger, dem Beispiel ihrer Kollegen aus anderen Bundesländern zu folgen und generell auf die Bejagung zu verzichten“, so der LBV in einer Pressemitteilung.

Als Verursacher nannte er klar die Landwirtschaft: „Hauptur­sache für den Rückgang der Rebhühner ist allerdings nicht die Jagd, sondern der Verlust von Ackerrändern, Brachen und Blühflächen in unserer Kulturlandschaft.“ Der Naturschutzreferent des Bayerischen Jagdverbands (BJV) Eric Imm wies die Pressemitteilung zurück: „Die Forderung des LBV nach Jagdverzicht hat nichts mit Ursache und Wirkung zu tun, sondern bedient Anti-Jagd-Stimmungen. 99 Prozent der Revierinhaber verzichten bereits auf die Rebhuhnbejagung, engagieren sich aber für mehr Lebensraum.“ vk