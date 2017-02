Besonderes Wild – seltene Beute

Von März bis Mitte Mai sind im Kottenforst die kollernden Balzrufe der Hähne zu hören, die in „Grzimeks Tierleben“ anschaulich als schnaufend und stumpf dröhnend beschrieben sind. Oft erklingt das „Gobbelobbelobbel“, das dem Wildtruthahn in seiner Stammheimat Nordamerika die Bezeichnung Gobbler einbrachte. Sieht dieses Wild mit seinen federlosen Hälsen und Köpfen schon skurril aus, so gilt dies ganz besonders für die Balz. Dann schwellen die nackten Hautauswüchse an und färben sich rot. Wissenschaftler der North-East- Louisiana-Universität wollen herausgefunden haben, dass die Größe dieser Warzen und Hautlappen sowohl mit dem Alter als auch mit dem Testosteronspiegel, also der Produktion männlicher Sexualhormone, korreliert.

„Ich möchte auf jeden Fall, dass jedes Jahr mindestens ein Hahn geschossen wird. Dann haben die Mitglieder auch Spaß an ihrer Zugehörigkeit zum Wildputenhegering“, verdeutlicht von Boeselager, dass es ihm um eine – wenn auch bescheidene – nachhaltige Nutzung geht.

Die Jagd auf Wildtruthühner durch Einbürgerung in Deutschland zu ermöglichen und aufrecht zu erhalten, ist in vergangenen Jahrhunderten mehrfach versucht worden. Dabei ist offen, ob die ersten nachgewiesenen Vorkommen auf echten Wildtruthühnern aus Amerika basierten oder auf verwilderten Hausputen. Sicher ist nur, dass sie um 1930 sporadisch in Deutschland vorkamen und deshalb 1934 als jagdbare Wildart ins Reichsjagdgesetz aufgenommen wurden. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Vorkommen zwar erloschen, die Wildtruthühner schafften gleichwohl als jagdbare Wildart den Sprung ins Bundesjagddgesetz – sogar mit Schusszeiten für Hähne und Hennen. Eine Berechtigung erhielt dies erst wieder 1957. Damals begannen die ersten Einbürgerungsversuche, von denen es in der Geschichte der Bundesrepublik insgesamt elf gegeben hat.

Urheber war der damalige nordrheinwestfälische Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Dr. Josef Effertz. Er wohnte am Rande des Kottenforstes im kleinen Örtchen Miel, war kein Jäger, wohl aber ausgesprochener Vogelliebhaber. Auf seine Anweisung hin leitete die Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung an vier Orten in Nordrhein-Westfalen einen Einbürgerungsversuch ein. Die Bemühungen in der Revierförsterei Eckelau im Bundesforstamt Senne scheiterten aber ebenso im ersten Jahr wie der Versuch im westfälischen Ochtrup.