Bunte Blätter

Nimm einen längeren Ast oder wie in unserem Beispiel vier kleinere und binde sie zu einem Viereck zusammen. Die einzelnen Blätter befestigst du an der Schnur und verknotest sie am Ast. Knüpfe ruhig mehrere Blätter und Früchte in unterschiedlicher Höhe an die Schnüre. Eine tolle Deko-Idee.