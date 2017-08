Carl Vinnen – Ehe die Spuren

Immer wieder suchte er die Nähe zur Natur und kümmerte sich in Osterndorf

lieber um die Landwirtschaft als um die feine Gesellschaft im Bremer Haus seines Vaters. Auf dem Gut gab es für Carl Vinnen, der auch als Kaufmann ausgebildet war, viel zu tun:

Schon vor dem Ersten Weltkrieg wurden dort jährlich bis zu 5 000 Schweine gemästet. Das war damals sensationell. Mit dem anfallenden Mist düngte man die karge Landschaft und erhöhte so die Erträge – und verbesserte die Äsung für das Wild. Deshalb konnte dort

knapp zwanzig Jahre später erfolgreich Damwild ausgesetzt werden. Für Carl Vinnen änderte sich das Leben im Winter 1895. An der großen Ausstellung der Worpsweder Künstler im Münchener Glaspalast, in der er als Star angekündigt worden war, konnte

er nicht teilnehmen, weil er in Osterndorf bei einer Jagd zu Pferd schwer stürzte und viele Monate an den Folgen einer Hüftverletzung litt. Er wurde depressiv und konnte nicht mehr malen. Interessanterweise schrieb er in dieser trüben Zeit das von Witz und skurrilen Einfällen überschäumende Buch „Fischbecks Nathurgeschichte“. Der Verfasser ahmte die gestelzte Gelehrtensprache und die Rechtschreibung des 18. Jahrhunderts täuschend

echt nach und schuf sogar scheinbar unbeholfene Holzschnitte dazu, die aus der Barockzeit stammen konnten. Jedes Kapitel beschloss ein moralisierender Vers. Etwa beim Wolf: „Der

Wolff verschlingt was es auch sey/ Ihn stöhret nicht das Wehgeschrey.“ Seine naturwissenschaftlich gedrechselten Erkenntnisse („Zwey Wölffe können in einer Nacht wohl eine Queene fressen und vier ein Pferd“) machte er mit erfundenen jagdlichen Anekdoten glaubhaft, sodass beim Erscheinen des 60 Seiten dünnen Werks viele Leser die

Aussagen für hohe Wissenschaft hielten. Zum Thema Wolf schrieb er: „Die Russen setzen die kleinen Kinder, so ihnen zu viel sind oder lästig, nachts in den Wald, so finden sie am anderen Tage nur das Gerippe. Das ist eine gottlose Mode und sollte verbothen seyn.“

Der Autor verbreitet sich auf das Uhaltsamste über den „Edelhirsch“: „Er ist leichtlich zu schießen, so man ihn richtig trifft“, über Dachs, Fuchs, Seehund, das wilde Schwein, den Rehbock und viele andere. Bei allem Witz spürt man in den Texten ein großes Wissen um das Wild und seine Eigenheiten, und die Liebe zum Waidwerk schaut aus jeder Zeile.

Carl Vinnen begann nach seiner Genesung von dem Jagdunfall wieder zu malen, erhielt 1903 auf der Berliner Kunstausstellung eine Goldmedaille. Vom Kreis der Worpsweder

Künstler distanzierte er sich. Die Spur des Jägers Carl Vinnen verliert sich trotz aller Suche in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg. Ein Gehörn von 1909 ist das letzte auffindbare

jagdliche Zeugnis. Kurz darauf zog er nach München und pirschte nur noch selten im heimatlichen Jagdrevier. 1919 lähmte ihn ein schwerer Schlaganfall, nach einem

zweiten starb er 1922. In einem Buchenhain in Osterndorf ist er im Kreis seiner Vorfahren begraben. Neben seinem geliebten Labrador „Pitt“. In der Halle des Gutshauses hängen

ein paar seiner Rehtrophäen. Wenige Spuren eines längst vergangenen Jägerlebens. Margret Siegel zeigt auf einen Jäger auf einem alten Foto: „Wie hieß der noch mal?“ Ihr Mann weiß es auch nicht mehr. So werden die Namen von uns Jägern irgendwann

im Vergessen versinken, obwohl wir mehr in der Natur geliebt, gehofft, gelitten haben als alle anderen.