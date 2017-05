Damenwahl – F16 und R8 Intuition

R8 Intuition

In genialer Weise vereint die Repetierbüchse R8 alle für die Jagd wichtigen Eigenschaften in einem einzigartigen Gesamtpaket. In der Summe ihrer Eigenschaften ist sie bis heute unerreicht. Der bei der R8 Intuition speziell für Damen gestaltete Hinterschaft in Monte Carlo Form eröffnet Jägerinnen nun die Möglichkeit, das volle Leistungsspektrum der R8 in idealer Weise zu nutzen. Die Schäftung der R8 Intuition ist wahlweise auch bei anderen R8 Modellen mit Holzschaft erhältlich.