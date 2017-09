Den Sauen zum Fraß

Die enorm gestiegenen Schwarzwildbestände werfen die Frage nach deren Einfluss auf andere Arten auf. Dabei ist es besonders verlockend, anhand von Jagdstrecken, die ja bis zu einem gewissen Ausmaß Gradmesser der Besatz- und Bestandesentwicklungen sind, solche Wechselbeziehungen zwischen unterschiedlichen Arten nachweisen zu wollen.

Das Beispiel Hessen zeigt den Niedergang der Fasanen- und Hasenstrecken in den 1980er-Jahren. Genau in diesem Jahrzehnt begann auch der steile Anstieg der Sauenstrecke, und parallel dazu wurde die Landwirtschaft zunehmend intensiviert. Nur allzu gerne möchte man hier einen Zusammenhang herstellen. Aus den zeitlichen Streckenverläufen in Hessen lässt

sich schließen, dass einerseits die intensivierte Landwirtschaft den Sauen ein Schlaraffenland bereitet, für viele Niederwildarten aber geradezu Gift ist. Die vielen Sauen tragen dann zusätzlich zum Niedergang der Feldhühner und Hasen bei. Hier ist aber Vorsicht am Platze. Es ist bekannt, dass Jagdstrecken nicht eins zu eins die Entwicklung von Beständen widerspiegeln. Zudem sind die wechselseitigen Einflussfaktoren äußerst komplex. Demnach lässt sich zwar ein ursächlicher Zusammenhang vermuten, exakte Aussagen darüber müssten jedoch durch vielfältige weitere Untersuchungen untermauert werden. Es ist aber sicherlich nicht falsch zu sagen, dass sich die gestiegenen Schwarzwildbestände weder positiv auf bodenbrütende Arten in der Agrarlandschaft noch auf solche im Wald – Stichwort Auerwild – auswirken. Das Hegen und Pflegen von Großtrappe und Auerwild kann nur dann Erfolg haben, wenn Beutegreifer wie der Fuchs, der absoluter Gewinner der Kulturlandschaft ist, und auch Sauen in den betreffenden Regionen kurzgehalten werden. Obgleich manche Scheuklappen-Naturschützer diesen Zusammenhang hartnäckig leugnen. Die vielen Beispiele von Revieren, in denen scharfe Prädatorenbejagung und Erholung von Hasen- und Rebhuhnbesätzen Hand in Hand gehen, sind einfach nicht wegzudiskutieren. Hier drängt sich nun die Frage auf, ob das Schwarzwild als Allesfresser die Biodiversität in der Kulturlandschaft zusätzlich negativ beeinflussen kann, weil sich Sauen möglicherweise als Beutegreifer betätigen. Um die Katze gleich aus dem Sack zu lassen: ein klares Ja. Und dafür gibt es eine Reihe von Beispielen.