Der Dreiläufer

Bis zu den Eisheiligen Mitte Mai ließen die alten Jäger früher die langen Unterhosen an. Und sie wussten warum. Zum Aufgang der Bockjagd schob sich eine Kaltfront aus Skandinavien über das Land. Vom Norden blies ein kalter Wind und trieb Schauer vor sich

her. Wohin bei so einem Wetter? Die Wolken sind so dicht, dass es früher als gewöhnlich dunkel werden will. Zudem bin ich eigentlich zu spät dran. Also kann ich keine weiten Wege mehr gehen, wenn das Wild schon auf den Läufen ist und durch die Schleicherei nur sinnlos vergrämt würde. Der Kohlwald ist ein kleines Wäldchen, das von einer Bundesstraße durchschnitten wird. Darin stecken gern einige Rehe und manchmal auch eine Sau, weil kein Fußweg hindurchführt. Das Wild kann hier ungestört – wenn man den Lärm der Bundesstraße nicht berücksichtigt – seinen Tag verträumen. Früh im Jahr wurde kräftig

Holz eingeschlagen. Die Buchenstämme warten draußen auf den Abtransport. Drinnen wird noch Brennholz aufgearbeitet. Weil es aber so schön nasskalt ist, mag nur keiner so recht an die Arbeit. Am Kohlwaldrand lockt noch eine Wiese, die zurzeit für das Wild attraktiv

ist, da noch kein Weidevieh darauf steht. Deshalb entscheide ich mich für diese Ecke.

Ein in Heckenrosen eingewachsener Sitz steht dort, von dem aus man einen guten Ausblick in die Holzhäuser Delle hat, wie die Einheimischen diesen Bereich nennen. Hier lässt es sich brav mit dem Spektiv hocken, ein Pfeife schmöken und in den Himmel gucken.

Kurz vor dem 1. Mai hatte ich mir das Sitzchen freigeschnitten. Nun schleiche ich von der Bundesstraße die 60 Meter am Waldrand entlang, um mich flott auf das Sitzerl zu schieben. Der Wind steht von Wiese und Wald weg – passt also.

Ein erster Rundumblick mit dem Glas zeigt einen braven Bock, der sich auf einer Wiese im Nachbarrevier niedergetan hat. Vor ein paar Tagen sah ich ihn dort eine Reihe Jährlinge austeufeln. Jetzt ist die Bude sauber, und er ruht auf „seiner“ Wiese.

Weil der Überblick so großartig ist, mache ich bald ein zweites Stück Rehwild aus, das ganz in der Nähe der Plätzer Mühle aus dem Bestand tritt. Das 60-fache Spektiv holt es mir heran. Ich wähnte den Kerl dort unten bereits tot. Jetzt steht er aber wieder auf der kleinen Weide. Solange ich ihn mit seiner markanten Auslage und seiner typischen Vereckung kenne, dürfte er reif sein. Da er über die Grenze kommt, weiß ich nicht recht, wo er seinen Einstand hat. Alle Ansitze zur Brunft waren bislang erfolglos. Aber er versteht es offenbar prima, sich jeder Verfolgung auch jenseits der Grenze zu entziehen.