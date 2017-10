Der Himmelspförtner

Als gebürtiger Nordfriese, der in seiner Kindheit weite Horizonte lieben gelernt hat, sitze ich im hügeligen Testrevier gern dort, wo ich auch ein bisschen in die Ferne schauen kann. Aber das ist heute Abend nicht der Grund, warum ich mich auf der Himmelspforte eingerichtet habe. Bei der diesjährigen Rehwildzählung im Frühjahr hatte ich von dem im Schlehdorn eingebetteten Sitz gleich zwei besondere Begegnungen an nur einem Abend: einen laufkranken Jährling und einen sehr interessanten Mehrjährigen. Sofort war das Beute-machen-Gen aktiviert: Den beiden sollte es in diesem Jahr gelten! Kurz darauf erlöste ich den Laufkranken am 1. Mai (WuH 11/2017).

Bereits im zeitigen Frühjahr hatte der Schwarzdorn an der Himmelspforte von mir einen

mehrstündigen Fassonschnitt verpasst bekommen, sodass man nun wieder wie in einem

Cockpit mit bestem Ausblick nach links und rechts ansitzen konnte. Damals wusste ich natürlich noch nicht, dass sich das auszahlen sollte! Ein einziges Mal war der alte Himmelspförtner mir unmittelbar vor der Blattzeit, in der wir erst mit dem Abschuss der

Mehrjährigen beginnen, wieder in Anblick gekommen. Allerdings trat er direkt 20 Meter vor der Himmelspforte aus und zog gleich nach rechts. Dort kam er in meinen Wind und war

schnurstracks wieder im Bestand verschwunden, bevor ich überhaupt die Büchse hätte hochnehmen können. Aber mir wurde erneut klar, dass das ein älterer Kandidat war.

Etliche Ansitze hatte ich dem Ersehnten nun schon gewidmet und auch mein Glück mit dem Blatter unterhalb der Himmelspforte im Bestand versucht, allerdings immer erfolglos.

Heute sitzt Kollege Johannes Ruttmann ebenfalls an, und so bekomme ich nach dem Anmelden über die WuH-Revierwelt elektronische, seelische Unterstützung von ihm: „Heute kriegst Du Deinen Bock. Ganz sicher! Um 21.17 Uhr liegt er.“ „Na, woll‘n mal sehen“, denke ich mir und bedanke mich artig.