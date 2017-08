Der Sauenkalender

Mai/Juni

Rottenstruktur: Die Zusammensetzung ändert sich kaum. Frischlinge können Ende Mai schon zehn Kilogramm wiegen. Die meisten Überläuferkeiler haben die Rotten endgültig verlassen. Je nach den Gegebenheiten wechseln die Verbände noch häufig zwischen den Tageseinständen in Wald oder Schilf und der Feldflur, wo sie Fraß suchen. Später bleiben sie oft wochen- oder monatelang dort. Frischlinge können nun jeden Monat rund fünf Kilogramm zulegen. Die Rottenstruktur ändert sich auch im Juni kaum, obwohl einzelne

Stücke durchaus die Rotte wechseln können. Die Dynamik in und zwischen ihnen ist größer als bisher vermutet.

Dort stecken die Sauen: Gelegentlich hat Schwarzwild schon im Mai im Wintergetreide

seine Tageseinstände. Der Raps ist in voller Blüte oder bereits verblüht. Darin fühlen sich die Schwarzkittel genauso wohl. Gerne graben laktierende Bachen auf Wiesen oder an Wegrändern Löwenzahnwurzeln aus. Auf den Feldern wird das Getreide im Laufe des Sommers reif. Gerade in der Milchreife von Hafer und Weizen muss ständig kontrolliert werden, ob die Sauen dort zu Schaden gehen. Auch im Mais nehmen sie ihren Einstand, sobald er genügend Deckung bietet. Und wenn die Kolben langsam heranwachsen,

ist dort mit erheblichen Schäden zu rechnen.

Bejagung: Fehlstellen in Feldkulturen, Grabenränder und Wiesen sind die Orte, an denen mobile Ansitze hilfreich sind, falls man Sauen dort bestätigt. Die Nächte sind nun bereits so

kurz, dass die Dunkelphase dem Schwarzwild nicht ausreicht, um satt zu werden. Es streift vor allem morgens noch bei gutem Licht umher. Das Hauptaugenmerk muss nach wie vor auf den Frischlingen liegen. Wegen der hohen Vegetation wird es aber immer schwieriger, kleine Frischlinge zu sehen. Größte Vorsicht ist daher geboten, will man dem Nachwuchs nicht das Muttertier wegschießen. Für führungslose, schwache Frischlinge würde dies

unendliches Leid bedeuten. Die Wechsel zwischen Tageseinständen und Fraßstellen auf den Feldern muss man auskundschaften und sich dort ansetzen. Sobald Schwarzwild in den Kulturen zu Schaden geht: Ansitzböcke an Ein- und Auswechsel aus kleineren Schlägen, in denen die Sauen nur nachts zu Schaden gehen, platzieren. Wenn sie in großen Schlägen auch ihren Tageseinstand haben, können Spritzspuren oder Fehlstellen erfolgreiche Jagdplätze sein. In großen Schlägen werden Sauen rasch tagaktiv. Das sollte beim Ansitz berücksichtigt werden. Im Getreide und im Raps muss auch besonders sorgfältig geschaut werden, ob Bachen Frischlinge führen. Keinesfalls darf jedes anscheinend einzelne Stück beschossen werden. Wenn sich Schwarzwild im Sommer vorwiegend im Wald aufhält,

sollten sie hier in dieser Zeit mit Rücksicht auf die Feldreviere nicht bejagt werden.