Die Musik spielt woanders

Dem durchsetzungsschwachen Land­wirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) gelang es nicht einmal, die mühsam ausgehandelte Vereinheitlichung der Jägerprüfung zu erreichen. Unter anderem sollte Fleischhygiene Sperrfach, einheitliche Kriterien für die Verwendung von Jagdmunition definiert und ein bundeseinheitlicher Schießnachweis festgehalten werden. In der Ressortabstimmung brachte das SPD-geführte Bundesumweltministerium noch einen Passus über die Jagd in Schutzgebieten in den BJG-Reform-Entwurf ein, was die Landbesitzer und Bauern nicht akzeptierten. Demnach sollte die Jagd in Schutzgebieten nur erlaubt sein, wenn sie dem Schutzzweck nicht zuwiderlaufe. Problemlos hätten die Länder das in ihren Landesjagd­gesetzen wieder ändern können.

Aber die Grundbesitzer fürchteten ein Einfallstor des Naturschutzes ins Jagdrecht und warfen ihr ganzes Gewicht bei CSU-Chef Seehofer in die Waagschale, um lieber kein neues Bundesjagdgesetz als dieses zu bekommen. Der Deutsche Jagdverband, der bereit war, diese Kröte erst einmal zu schlucken, hat sich damit bei den Bauern nicht unbedingt beliebt gemacht. Das Verhältnis zu Bauernverbandspräsident Joachim Rukwied gilt seither als angespannt. Schmidt versprach den Jägern noch auf dem Bundesjägertag in Wolfsburg eine Novellierung nach Vorstellung des DJV, die er wenige Tage später wegen der Grätsche seines Parteivorsitzenden aber wieder zurücknehmen musste. Seitdem liegt sie in der Schublade.