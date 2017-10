DJ Bock – Schablonen für Serienbau

Der Bau dieser Drückjagdbock-Schablonen erfordert kein großes Geschick. Sie lassen sich schnell und kostengünstig zusammenschrauben beziehungsweise -nageln. Wenn mehrere

Pächter die Drückjagdböcke gemeinschaftlich in Serie erstellen, können sie nicht nur durch Sammelbestellung Materialkosten reduzieren, sondern auch die Geselligkeit pflegen.

Um sich einzufuchsen, wird am besten zuerst die Leiterschablone gebaut. Hierzu werden Kanthölzer und Bretter aus Nadelholz verwendet. Sie sind leichter als beispielsweise Eiche und lassen sich bequem transportieren. Da die Schablone auch für den Bau von Hochsitzleitern eingesetzt werden soll, wählen wir für die Dachlatten A1 und A2 eine

Länge von 3,10 m aus. Die beiden Latten legen wir parallel mit einem Innenabstand

von 56 cm auf den Boden und verbinden sie mit den Querhölzern B1, B2 und B3 (64 x 6 x 4 cm). Dabei kommt B1 auf das untere Ende von A1/A2. Das Querholz B2 wird in 1,10 m und B3 in 2,33 m Abstand darüber angenagelt. Auf die Stirnflächen von A1/A2 wird zum

Abschluss das Brett C (64 x 10 x 3 cm) geschraubt. Zum Bau der Leiter wird die Schablone

umgedreht, so dass sie auf den Querhölzern liegt. Danach werden die Leiterholme

in die Schablone gelegt. Sie stoßen mit ihrem unteren Ende gegen C (siehe Bild) und liegen an A1 und A2 dicht an. Im nächsten Schritt können die vorgefertigten Sprossen in Höhe der

auf A1 und A2 angebrachten Markierungen (Abstand 28 cm) angebracht werden.

Anschließend lässt sich die komplette Leiter aus der Schablone entnehmen. Für den Bau der Seitenteile des Drückjagdbockes wird eine weitere Schablone benötigt. Hierfür legen wir die beiden Dachlatten D (257 x 6 x 4 cm) mit der breiteren Seite auf den Boden. Die lichte Weite an den unteren Enden beträgt dabei 119 cm, an den oberen 102 cm. Nachdem

D1/D2 in der zuvor beschriebenen Weise ausgerichtet worden sind, wird der Querriegel

E1 (156 x 10 x 8 cm) an den unteren Enden von D befestigt und E2 (137 x 10 x 8

cm) auf deren oberen Enden. Die Enden von E stehen dabei gleich weit über D hinaus. Zur weiteren Stabilisierung werden die beiden Dachlatten F (257 x 6 x 4 cm) auf E angenagelt. Querriegel E steht dabei 6 cm über F hinaus. Anschließend nageln wir das Brett G (156 x 16 x 3 cm) auf die Längsseite von E1.