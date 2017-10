Drückjagdsitze – auf die Schnelle

Da das Baumaterial meist nicht hundertprozentig gerade ist und sich beim Bau immer mehr oder minder große Abweichungen einschleichen können, ist es ratsam, die Kanthölzer vor dem eigentlichen Zusammenzimmern auf Länge zu schneiden. Krümmungen – insbesondere bei den Ständern – führen zwangsläufig zu veränderten Aufmaßen. Der Bau des Drückjagdbockes beginnt mit dem Ablängen der fünf Ständer A (260 x 7 x 7 cm). Nachdem alle Eichenkanthölzer auf Länge gesägt wurden, verbindet man A1 und A2 in 1,40 m Höhe mit dem Auflagekantholz B1 (114 x8 x 7 cm) mit jeweils nur einem Nagel. Dadurch

lassen sich die Ständer noch problemlos auseinanderdrücken, so dass der Drückjagdbock

eine größere Standfläche bekommt. A1 und A2 drückt man im unteren Ständerbereich auf 1,25 Meter Breite (Ständeraußenkante zu Ständeraußenkante gemessen) und nagelt das Lärchenholzkreuz C1 und C2 in 15 Zentimeter Höhe vom Ständerende aus gemessen

auf die Innenseite von A, so dass C (176 x 8 x 2 cm) im oberen Bereich direkt an B anliegt. Auf gleiche Art baut man die Ständerseite A3/A4. Die beiden Seiten stellt man

im Anschluss parallel zueinander auf, der Abstand der Ständerenden zueinander beträgt dabei ebenfalls 1,25 Meter (Ständeraußenkante zu -außenkante gemessen) und verbindet sie mit den Kanthölzern C5/C6 (176 x 8 x 2 cm) und C7/ C8 (176 x 8 x 2 cm). Die Diagonalkreuze C5/C6 und C7/C8 schraubt oder nagelt man in gleicher Höhe wie die beiden anderen Kreuze an die Außenseite der Ständer an, wobei ihre oberen Enden mit der

Höhe der Oberkante der Fußbodenauflagekanthölzer abschließen. Jetzt steht das Grundgerüst ohne fremde Hilfe, und der Fußboden wird aufgenagelt. Die äußeren

Bretter des Fußbodens D (114 x 114 x 4 cm) müssen eingekerbt werden (Ständer), bevor

man sie aufnageln kann. Nachdem der Eichenfußboden befestigt worden ist, bringt man den Ständer A5 (260 x 7 x 7 cm) zwischen A1 und A2 an. Der Abstand zwischen den unteren Enden von A1 und A5 beträgt dabei 73 Zentimeter (von Ständeraußenkante zu

-außenkante gemessen). Damit A5 direkt am Fußbodenauflagekantholz B1 an liegt,

muss aus D eine entsprechende Kerbe ausgesägt werden. Danach nagelt man

A5 an B1 an.

39 Zentimeter oberhalb des Fußbodens nagelt man nun die Sitzbrettauflagekanthölzer

E1 (110 x 6 x 4 cm) und E2 (51 x 6 x 4 cm) mit ihrer breiten Seite von innen an die Ständer. E1 verbindet A3 mit A4, E2 die Hölzer A5 mit A2. Die Ständer A1 und A3 verbindet man mit der Dachlatte F (110 x 6 x 4 cm). Diese wird von außen auf A1 und A3 fixiert. Jetzt nagelt man die Gewehrauflage von außen an die Ständer. In unserem

Fall beginnt man mit der Auflage G1 (108 x 6 x 4 cm). Sie schließt nach oben hin mit A1 und A3 ab, ragt seitlich vier Zentimeter über A3 hinaus und schließt an der Außenkante mit A1 ab. G2 (104 x 6 x 4 cm) nagelt man in gleicher Höhe an die Ständer A3 und A4. Sie stößt mit dem hinteren Ende gegen G3 (112 x 6 x 4 cm), die an beiden Seiten vier

Zentimeter über die Ständer hinausragt. Zum Schluss wird G4 (49 x 6 x 4 cm) auf

A2 und A5 genagelt. Um bequem auf dem Drückjagdbock zu sitzen, ist eine Rückenlehne nötig. Diese werden aus den Rückenlehnenstützen H (75 x 6 x 4 cm) gefertigt, die mit ihrem oberen Ende von innen am Ständer festgenagelt werden, mit ihrem unteren an

der Innenseite von E. Um eine gleichmäßige Neigung zu erhalten, werden 13 Zentimeter auf E abgemessen. An diesem Punkt liegt die Außenkante der Stützen an. Die Rückenlehne J (100 x 50 x 3 cm) kann aus einer Platte oder auch aus mehreren Brettern gefertigt werden. In diesem Fall besteht sie aus zwei Brettern. Damit das Sitzbrett L (115 x 23 x 4 cm) zumindest an der einen Seite etwas mehr verschoben werden kann, bringt man

das Kantholz K (84 x 6 x 4 cm) hochkant zwischen E1 und E2 an. K schließt dabei

an der Eingangsseite mit E2 ab. Die Latte P (69 x 8 x 3 cm) dient als „Türverriegelung“. Sie wird mit einem Nagel auf dem Ständer A5 befestigt (Nagel nicht bis zum Anschlag einschlagen) und zwar so, dass sich P noch bewegen lässt. Als Verriegelung auf dem Ständer A1 dienen zwei Bretter M (20 x 8 x 2 cm), die seitlich angebracht werden. Sie stehen nach oben hin zirka einen Zentimeter über A1 hinaus. Die Leiter fertigt man

aus zwei Eichenkanthölzern N (210 x 7 x 4 cm). Sie werden nebeneinander gelegt

und im Abstand von 28 Zentimeter mit den Sprosseneinkerbungen versehen. Ist

dies geschehen, legt man N1 und N2 so weit auseinander, dass die lichte Weite

46 Zentimeter beträgt. N1 und N2 liegen sich parallel gegenüber. Nun werden die

fünf Sprossen O (70 x 7 x 4 cm) in die Einkerbungen gelegt und festgenagelt. Sie

stehen an beiden Seiten gleich weit über die Holme hinaus. Danach ist die Leiter

fertig, wird zwischen A1 und A5 geschoben und dort festgenagelt.