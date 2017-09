Durchblick im Dunkeln – Nachtjagd

Nachts sollte immer die Standardwaffe, die in allen Lagen blind beherrscht wird, geführt werden. Eine lautlose Sicherung oder Handspannung ist Grundvoraussetzung. Die Umweltgeräusche lassen nachts nach, und nicht nur der Jäger hört dann besser. Bei der Kaliberwahl gilt: Weniger ist mehr! Von der 6,5 x 57 bis zur 8 x 57 IS ist alles geeignet, da keine extremen Schussentfernungen zu erwarten sind. Kaliber über 8 mm, Magnums mit

schweren Geschossen und leichte Büchsen erzeugen mehr Rückstoß. Einige Jäger regulieren ihren Augenabstand über den Schatten im Zielfernrohr. Diesen sieht man nachts schlecht. Eine geschwollene Augenbraue kann das Ergebnis sein. Schussempfindlichkeit,

Mucken oder Verreißen sind die Spätfolgen. Kurze Läufe machen Waffen zwar führiger, allerdings nimmt das Mündungsfeuer zu. Feuerbälle in dunkler Nacht führen zu einer Blendung des Schützen. Erst nach etwa 20 Minuten ist die volle Nachtsichtigkeit wieder hergestellt. An einen schnellen Fangschuss ist in einem solchen Fall nicht zu denken. Bei Standardläufen und abgestimmter Munition ist das Mündungsfeuer so gering, dass eine Einschränkung nicht zu erwarten ist.

Bei den Zieloptiken kommen nur die Top-Produkte der bekannten Premiumhersteller infrage. Hochwertigste Optiken mit entsprechenden Lichttransmissionswerten sind Voraussetzung für einen Schuss bei Nacht. Neben den messbaren Werten sollte sich jeder vor dem Neukauf eine eigene Meinung bilden. Meist ist der subjektive Eindruck entscheidend, ob man mit seinem Zielfernrohr in Zukunft glücklich wird. Ein vergleichender Test muss unter verschiedenen Lichtbedingungen im Revier erfolgen. Einige Händler schicken auf Wunsch Optiken zur Ansicht. Was gefällt, bleibt, der Rest geht zurück. Der Aufwand lohnt sich. Das Augenmerk liegt hierbei auf den feinen, noch erkennbaren Details in der Umgebung sowie der Dimmbarkeit und der Bedienungsergonomie der Absehenbeleuchtung. Für die Nachtzieloptik gilt: Nur das Beste ist gut genug! Grundsätzlich sind beleuchtete Absehen von Vorteil, da die Mitte des Absehens auf einer dunklen Wildsilhouette klar erkennbar ist. Das Visieren ist wesentlich einfacher als bei unbeleuchteten Strichplatten. Das schwarze Absehen hebt sich auf der dunklen Silhouette des Wildes nicht ab. Es lassen sich nur die dicken Balken des Absehens Nr. 1 oder Nr. 4 klar neben dem Wildkörper sehen. Der Querbalken mittig in die Sau laufend und der senkrechte Balken auf den Vorderlauf gelegt, lässt einen sicheren Schuss zu. Feine Absehen, wie Duplex oder MIL DOT, scheiden als unbeleuchtete Versionen aus. Gegenlicht durch den flach stehenden Mond beeinträchtigt die Zielerfassung und verrät den Jäger unter Umständen durch Reflexionen. Eine einfache Pappröhre über das ZF geschoben

beschattet die Linse und beseitigt diese Effekte. Feinste Staubkörner auf der Objektivlinse sorgen für Streulicht, sodass das Zielbild milchig erscheint.