Ein Hirsch namens Tøffe

Normalerweise erkämpfen sich die Hirsche bei uns ab dem 6. oder 7. Kopf eigene Brunftplätze mit Kahlwild. Vom 4. oder 5. Kopf beobachten sie das Brunftgeschehen nur aufmerksam und versuchen manchmal, den Platzhirsch nachzuahmen. In dieser Beziehung war Tøffe viel entschlossener. Schon mit dem 5. Kopf waren seine Stangen gut entwickelt und wogen zehn Kilogramm, so dass er sich auf einem eigenen Brunftplatz behaupten konnte. Zwar war dieser nicht sonderlich attraktiv, dennoch fanden sich dort einige Alttiere ein. In den nächsten Jahren erweiterte er sein Territorium, ohne dabei einen der begehrtesten Brunftplätze ergattern zu können. Er war nicht sehr aggressiv und nahm Aufforderungen zu Brunftkämpfen nur widerstrebend an. Mit dem 9. Kopf verlagerte er seinen Brunftplatz auf eine offene Fläche, die für andere dominante Hirsche ebenfalls attraktiv war. Dort verbrachte er mehrere Brunftperioden. Zwar konnte er nie größere Kahlwildrudel um sich scharen, aber genügend Aufmerksamkeit war ihm hier immer sicher. Man konnte den Eindruck gewinnen, dass Tøffe das Posieren vor der Kamera liebte, und so erschienen schon bald in allen europäischen Jagdzeitungen Bilder des Kapitalhirsches. Mit dem 10. Kopf endete ein Brunftkampf für Tøffe mit einer Niederlage, und er zog sich in sein Überwinterungsgebiet zurück, um seine Wunden auszuheilen. Während des Winters verschlechterte sich sein Zustand zusehends, und er war nur noch ein Schatten seiner selbst. Am Ende des Winters beschlossen wir, ihn zu betäuben und durch einen Veterinär untersuchen zu lassen. Auf das Betäubungsmittel, speziell auf das Gewicht eines normalen Hirsches abgestimmt, reagierte der geschwächte Körper zu stark, und er verendete fast. Die Untersuchung durch den Veterinär brachte keine Befunde, aber es dauerte Tage, bis sich der Kranke von der Betäubung erholt hatte. Als die meisten anderen Hirsche im Spätwinter schon abgeworfen hatten, trug Tøffe noch beide Stangen. Dann warf er die eine Seite ab, behielt aber die andere für fast zwei Wochen länger auf dem Rosenstock – ziemlich ungewöhnlich.