Ein Tag in Wales – Weitschuss im Gelände

Andrew Venables ist ein freundlicher Mann. Wenn der 50er mit seiner athletischen Figur so vor einem steht und in klarem Englisch über das Schießen spricht, dann hat er etwas von diesen väterlich-freundlichen Drill-Seargents aus alten britischen Kriegsfilmen. Höflich, zurückhaltend und kompromisslos. Dabei wurde er nicht zum Schießlehrer durch eine Militärlaufbahn. Der Waliser ist seit 30 Jahren im Wildmanagement unterwegs und wurde unter anderem in Schottland tätig, wenn es im Hind-culling darum ging, die immensen Rotwildbestände zu reduzieren. Er schätzt, dass er dabei rund 5 000 Stück Rotwild erlegt hat. Wer die Highlands kennt, weiß, dass in dem Gelände mit spärlicher Vegetation ein Anschleichen auf 100 Meter oft schwierig ist. Die Erfahrungen, die Venables dabei gemacht hat, gibt er heute im Einzelunterricht oder an kleine Gruppen in Schießseminaren weiter. Mit seinen Klienten wandert er in den kahlen Hügeln von West-Wales umher und lässt auf unterschiedlichste Entferungen auf reaktive Ziele schießen. Das sind in der Regel Tiersilhouetten oder Scheiben, die aus Stahlplatten herausgelasert wurden. Angesprüht mit weißer oder gelber Farbe, hinterlässt die einschlagende Kugel auf dem Ziel einen sichtbaren schwarzen Fleck und erzeugt ein deutlich hörbares „Pling“.

In Wales ist das freie Schießen im Gelände mit Zustimmung des Grundeigentümers möglich. Noch immer leben viele Farmer von der Schafzucht. Nur vereinzelt und in Farmhausnähe gibt es Bäume oder Büsche, meist Hunderte Jahre alt. Ansonsten bedeckt die Hügel nichts als Gras. Seit neuestem gibt es auch Pflanzungen von Sitkafichten als Christbaumkulturen. Ein mannshoher Weihnachtsbaum kostet in Wales schnell mal 30 bis 40 Pfund, das sind 40 bis 50 Euro. Auf die Frage, wie man sich denn bei Verlust eines Schafes durch den Schießbetrieb einige, bot der Schießlehrer dem Farmer den doppelten Marktpreis für den Verlust des Tieres. Der Farmer überlegte kurz und äußerte dann trocken: „Well, then shoot them all (Gut, dann schieß sie alle).“ Venables hat die Erlaubnis, mit Ansage auf 10 000 Hektar zu schießen. So ist es nicht verwunderlich, dass in einer kleinen Steinbruchbucht hier ein weißer Argali, dort eine Gams, ein Rehbock oder eine Sau aus der Landschaft leuchten.