Energie-Sparkurs

Natürlich kommt es bei derartig heftigen Auseinandersetzungen auch immer mal wieder zu tödlichen Ausgängen. Sie sind aber weder beabsichtigt, noch die Regel. Es kann passieren, dass ein Hirsch von einem Geweihende so unglücklich an Haupt, Träger oder Brust getroffen wird, dass augenblicklich der Tod eintritt oder die Verletzung so schwer ist, dass der verletzte Hirsch daran eingeht. Klassisch und ebenso tragisch ist natürlich die nicht mehr lösbare Bindung der Geweihe zweier Kämpfer. In der Regel verhungern dann beide Hirsche oder das Genick des einen oder gar beider wird gebrochen. Gelegentlich kommt es vor, dass einer der Kontrahenten während des Kampfes schwer verletzt wird oder so erschöpft ist, dass er nicht mehr fliehen kann. In diesem Fall kommt es dann oft zum Totforkeln durch den Überlegenen, was früher als blutrünstige Tat des Siegers gewertet wurde. Heute wissen wir aber, dass die Flucht dem Sieger die Unterlegenheit des Gegners signalisiert und Auslöser für das Einstellen der Kampfhandlung ist. Das Röhren des Siegers als direkte Reaktion auf die Flucht des Unterlegenen verstärkt im Grunde die Kampfhemmung: Mit einem in den Nacken geworfenen Geweih kann nicht weiter geforkelt werden. Flüchtet der unterlegene Hirsch nicht, kommt es instinktiv zu einer Fortsetzung des Kampfes mit den entsprechenden Folgen. Die intensiven Studien der Briten auf der Insel Rhum belegen es ausdrücklich: Erfolgreiche Kämpfer geben auch ihre Gene am häufigsten weiter. Hirsche, die in ihren Kämpfen häufig siegreich waren, haben im Verlaufe ihres Lebens auch die meisten Nachkommen gezeugt. Und erfolgreiche Väter dominierten auch die attraktivsten Brunftplätze, die sich durch qualitativ gute Äsung und zahlreiches Kahlwild auszeichnen. Nicht alle schweren und großen Hirsche waren nach den britischen Studien erfolgreich, aber alle erfolgreichen Hirsch lagen mit ihren Größen und Körpergewichten immer deutlich über dem Durchschnitt. Da die Körpergewichte eng mit den Geweihgewichten korrelierten, trugen die erfolgreichsten Hirsche im Durchschnitt auch die stärksten Geweihe.