Frettchen als Jagdhelfer

Nach rund 40 bis 44 Tagen Tragzeit werden vier bis acht Welpen nackt und blind gewölft. Zu dieser Zeit sollte man die Wurfkiste nur kurz zur Kontrolle öffnen und vorher die Fähe durch Futter ablenken. Vorsicht: Manche Fähen reagieren äußerst allergisch auf diesen Eingriff in ihre Intimsphäre! Das kleinere Übel wäre der Biss, das größere das Töten der Jungen. Nach etwa zehn Tagen öffnen die Welpen die Seher. Spätestens wenn sie die Wurfkiste krabbelnd verlassen, sollte man mit der Zufütterung beginnen. Anfangs eignet sich ein leicht mit Wasser verdünntes Hundewelpen-Milchpulver. Danach erst püriertes, später unbehandeltes Katzendosenfutter, dann eingeweichtes Trockenfutter. Das frühe Zufüttern entlastet die Fähe spürbar. In den ersten zwei Wochen wird viermal täglich

gefüttert, was dann langsam reduziert werden kann. Sobald die Welpen richtig laufen können, darf das ganze Rudel zusammenkommen. Bereits in der Wurfkiste sollten die Welpen auf den Menschen geprägt und bei jeder Gelegenheit – auch mit der Fähe zusammen – in die Hand genommen werden. Es muss ein Vertrauensverhältnis entstehen, denn die Ausbildung besteht vornehmlich in der Gewöhnung an die Hand. Die Kleinen

erhalten Fraßbrocken aus der Hand und spüren schon bald, dass der Mensch ihnen nichts Böses will. Junge Frettchen liegen ruhig auf der ganzen Handfläche. Später trägt man sie, indem die Vorderläufe zwischen Zeige- und Ringfinger und der Daumen über das Genick fasst. So hängen sie in einer Art Tragschlaffe, als wenn die Fähe sie mit Genickbiss

schleppt. Wichtig ist, dass man nicht zu fest zupackt. Je stärker der Druck, umso mehr

windet sich das Tier, versucht zu kratzen und zu beißen, um dem unangenehmen

Gefühl zu entkommen. Handscheue und Bissigkeit sind die Folge. Gerade junge Frettchen beißen aber gern in alles, was sich bewegt. Mit Aggressivität hat das aber nichts zu tun. Es ist lediglich ihre Art, die Umwelt zu erfahren. Allerdings ist das Beißen gegenüber Menschen

natürlich unerwünscht. Reicht ein Pusten gegen die Nase nicht aus, schnippt man ihm vorsichtig mit dem Zeigefinger dagegen. Auf diese Art bekommt man erfahrungsgemäß

alle Frettchen handzahm. Einen Teil der jagdlichen Ausbildung übernehmen die Alttiere im abwechslungsreich gestalteten Zwinger. Das Drainagerohr gewöhnt die Kleinen schon früh an das Schliefen, wenn sie den Großen folgen. Auch das Kommen auf den „Futterpfiff“ des Jägers lernen die Jungen von den Alten, wenn sie ihnen nachrennen. Dieser Pfiff ertönt

bei jeder Fraßgabe und ruft die Frettchen auch während der Jagd vom Bau ab. Große Freude macht man Frettchen auch, wenn sie frei über Wiesen oder Stoppelfelder tollen

dürfen. Es ist erstaunlich, wie schnell die Ratze in ihrem Buckelgalopp werden können. Einfangen ist kein Problem, sofern vorher die Lektionen „Handzahm“ und „Futterpfiff“

trainiert wurden. In der jagdarmen Zeit können Frettchen immer wieder einmal Futterschleppen arbeiten. Dabei werden quer durch den Garten, erst nur wenige Meter, Gescheideteile oder Kleintiere an einer Schnur geschleppt. Am Ende liegt die Beute. Bereits nach kurzer Zeit können die kleinen Räuber diese Schleppen perfekt ausarbeiten, vor allem

wenn sie zusätzlich aus der Hand mit Leckerlis, wie unbehandelten, aufgequollenen Rosinen oder Trockenobst belohnt werden. Bei dieser Arbeit geht es weniger um die Nasenleistung, als um eine sinnvolle Sommerbeschäftigung, um die Tiere zu bewegen, an den Partner Mensch zu gewöhnen und sie auf ihren jagdlichen Einsatz vorzubereiten.