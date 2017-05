Fuchsbälge und Schweinegold

So verstreicht die Zeit. Ein weiterer Fuchs kommt in Anblick. Ob es derselbe war oder ein zweiter – wer kann das schon sagen. Und ganz plötzlich, fast wie aus dem Nichts … vibriert das Telefon. Zeit zum Abbaumen. Kalt ist es geworden, und die letzte halbe Stunde war keine Freude mehr. Am verabredeten Platz: drei lange Gesichter. Keinem der Jagdfreunde kann man Waidmannsheil wünschen, die zeitliche Stetigkeit der Schwarzen scheint ein wenig zu leiden. Ob der Wind nicht optimal, der Mond bereits zu hell, die Sauen beim

Nachbarn sind – man weiß es nicht. Irgendeinen Grund wird es schon geben. Anblick: Einem selbst kamen mindestens ein, eher zwei Füchse und ein Marder in Anblick, bei den Kollegen zusätzlich je ein Fuchs. Eventuell ein weiterer Rotrock, aber immer im Schlagschatten der Bäume. „Da war nichts zu machen. Und außerdem die Sauen, wenn es knallt wegen einem Fuchs, dann kommen die doch nicht mehr. Ich hätte eh nicht geschossen.“ Die Revierrunde am darauffolgenden Morgen bestätigt, dass die drei unbesetzten Kirrungen ordnungsgemäß angenommen worden sind. Sogar eine der besetzten Kirrungen wurde noch abgeräumt, nachdem der Schütze sie verlassen hatte.

Zusätzlich zeigen die Spuren im Schnee den Besuch von Marder, Fuchs, Hermelin und sogar einem Dachs an. Kreuz und quer steht das Spurbild der Räuber im Bereich der Kirrung. Beim Sauenansitz verliert die alte Weisheit „Lieber den Spatz in der Hand

als die Taube auf dem Dach“ in Bezug auf Raubwild als Beute vollkommen ihre Bedeutung.

Die Jagd gilt den Schwarzkitteln, die auf keinen Fall mit einem vorschnellen Schuss vergrämt werden sollen. Fuchs, Marder und anderes Raubwild werden nicht erlegt. Eine zielgerichtete Bejagungsstrategie, wie sie für Sauen praktisch im Wochentakt neu erfunden wird, fehlt beim Thema „Raubwild“ heute oftmals. Dabei wäre es so einfach. Stellen Sie sich einmal die folgende Frage: Welcher Platz im Revier wird täglich angefahren, kontrolliert und beschickt? Genau: die Kirrung. Die Beschränkung der Mais menge auf wenige oder gar nur einen Liter führt dazu, dass Kirrautomaten aus den meisten Revieren verschwunden sind. Dass der Mais zusätzlich abgedeckt sein muss, um nicht von anderem Schalenwild aufgenommen zu werden, tut das Übrige dazu. Und das wiederum bringt uns zur Raubwildjagd. Quasi als „Kirrungsnebenerwerb“. Das oben angeführte Beispiel aus

einem durchschnittlichen Sauenrevier zeigt: Werden Schwarzkittel an der Kirrung

erwartet, ist es mit dem Schuss auf den vorbeischnürenden Fuchs meist nicht mehr so weit her. Also macht man sich das tägliche Beschicken seiner Kirrung zunutze und installiert

dort zusätzlich eine Lebendfangfalle. Durch das regelmäßige Kirren wird eine der Hauptanforderungen an die Fallenjagd erfüllt: Es ist gewährleistet, dass die Fangeinrichtung jeden Tag kontrolliert wird. (Bitte die jeweiligen Landesjagdgesetze

beachten – teilweise fordern die Landesjagdgesetze/Durchführungsverordnungen

mehrere Kontrollen pro Tag oder geben einen Zeitraum vor, in dem dies zu geschehen hat.)