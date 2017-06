Gegenwind bei Wildnisfond

Dem Vernehmen nach soll sich der Mensch dort nur noch unter Aufsicht aufhalten, also auch die Jagd wird dort wenn überhaupt nur sehr eingeschränkt erfolgen. Diesen Plänen erteilte der Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium Hermann Onko Aeikens (CDU) auf der Tagung des Deutschen Forstvereins am 19. Mai in Regensburg eine klare Absage – zumindest was Waldflächen betrifft. „Das lehnen wir entschieden ab. Stilllegung bedeutet nicht Schutz, sondern Stillstand“, sagte er und lenkte den Fokus auf Fels- und Bergbaufolgelandschaften. Auch eine Vertreterin des Deutschen Waldbesitzerverbandes AGDW sprach sich am 23. Mai auf der Versammlung des Niedersächsischen Waldbesitzerverbandes in Hannover strikt gegen einen solchen Fonds aus. mh