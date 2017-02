Gewinner des International German RedFox Award 2017

Der 5. „International German RedFox Award“ wurde am 4. Februar 2017 auf der Messe „Jagd & Hund“ in Dortmund vergeben.

Für den Wettbewerb des deutschen Kürschnerhandwerks in Kooperation mit WILD UND HUND und der Westfalenhallen Dortmund GmbH wurden Kürschner weltweit dazu aufgefordert, mit heimischen Rotfuchsfellen zu arbeiten, die ausschließlich bei waidgerechter Jagd zur Strecke gekommen sind. 27 Arbeiten aus 16 Betrieben wurden am 4. Februar 2017 auf der Hauptbühne in Halle 4 der Messe „Jagd & Hund“ in Dortmund einer Jury sowie dem Publikum präsentiert und prämiert.