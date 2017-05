Hasen taxieren

Das Testrevier ist kein typisches Hasenrevier, wie die am Rhein oder im niedersächsischen Flachland. Und doch fanden hier vor nicht allzu langer Zeit noch Treibjagden mit durchaus ansehnlichen Strecken statt, hört man. Bislang jagte die Redaktion hauptsächlich vom Ansitz auf den einen oder anderen Küchenhasen. Weil in jüngerer Zeit bei der Einzeljagd stets mehrere Mümmelmänner in Anblick kamen, spielten wir bereits im Frühjahr mit dem Gedanken, einige Feldhasen auf einer kleinen, redaktions internen Treib jagd zu erlegen. Deshalb zählten wir mittels Scheinwerfertaxation Anfang März den Stammbesatz. Damals kamen wir auf knapp 14 Hasen je 100 Hektar Feldfläche. Bei einer Offenland-Fläche von 339 Hektar bedeutet dies einen Revierbesatz von etwa 50 Hasen. Eine Zahl, die aufhorchen ließ, denn der diesjährige Zuwachs wird im Herbst noch zum Stammbesatz addiert. Eine Herbsterfassung sollte Klarheit über den Zuwachs und somit über den jagdlich nutzbaren Besatzanteil geben. Gespannt und voller Vorfreude auf eine kleine Streife zählten wir Mitte Oktober erneut. Doch bereits nach wenigen Kilometern verdrängte Ernüchterung unsere Euphorie. Auf der Revierkarte verzeichneten wir vier Feldhasen auf der Zählfläche. Das entspricht 2,6 Hasen je 100 Hektar Feldfläche oder neun Hasen im gesamten Revier. Können die Daten stimmen? Sollte unser Hasenbesatz tatsächlich um über 80 Prozent eingebrochen sein?