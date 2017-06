Hessen: Schalldämpfer ab sofort erlaubt

Schalldämpfer können in Hessen ab sofort beantragt werden, auch ohne Vorschädigung des Gehörs. Das geht aus der Veröffentlichung zur „Verwendung von Schalldämpfern für Jagdlangwaffen bei der Jagdausübung“ am 5. Juni im Hessischen Staatsanzeiger hervor, wie der Landesjagdverband Hessen (LJV) in einer Pressemitteilung schreibt.