Hirschrufermeisterschaften in Salzburg: Sieger stehen fest

Bereits am Freitag wurde die 15. Staatsmeisterschaft der Hirschrufer auf der Messe ausgetragen. Christian Hochleitner verteidigte seinen Titel. Platz zwei belegte nach einem Stechen Patrick Obersamer. Hubert Stock jun. erzielte Rang drei. Die Gewinner haben sich damit für die Europameisterschaft in Frankreich im Mai qualifiziert. Insgesamt nahmen elf Hirschrufer an dem Wettbewerb teil. sj