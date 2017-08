Im Tal der Hirsche

Guter Dinge und voller Neugierde geht es nach einem Teller Suppe zum zweiten Treiben. Der Weg führt dabei vom Gut über die hügeligen Offenlandflächen in das Tal der Hirsche. Hunderten von Besuchern, die sich über die verwunschenen, mit lückigem Kopfsteinpflaster versehenen Straßen auf den Weg ins Wildtierland machten, beobachteten von einem geräumigen Pavillion hier während der Hirschtage die Rotwildbrunft. Insbesondere zur Feistzeit können von hier aus bis zu 100 Stück in Anblick kommen, erzählt Wildbiologe

Kinser. Die Rudel stehen während der Brunft auch tagsüber im Offenland. Heute, im diesigen Herbstwetter, wirkt die Kanzel eher wie die trostlose Tribüne eines leeren Stadions. Am Rand der offenen Fläche, zwischen einer mehrere hundert Meter langen Hecke, hohem Altgras, einem Wassergraben und einem Zaun liegt der Stand. Kaum hat sich mein Ansteller entfernt, machen die Könige des Tales mir auch schon ihre Aufwartung.

Vier Geweihte trollen am Zaun entlang ins Treiben. Was entgeht einem Menschen, der diesen Stolz und die Schönheit dieses Wildes noch nie richtig gesehen hat. Das Treiben ist entfernt im Gange, als ein Überläufer in aller Schnelle versucht, sich bei mir durchzustehlen. Im Schuss zeichnet die Sau deutlich. Während in mir der üble Zweifel keimt, ob jener noch in der 60-Kilo-Klasse liegt, gesellen sich ein Terrier und ein Drahthaar

zu mir. Nur kurz nehmen sie von mir Notiz und beginnen danach selbstständig, die lange Hecke auf den Kopf zu stellen. Was tobt die Jagd darin hin und her. Nach und nach hauen die beiden Tapferen über 30 Sauen aus dem Weißdorngestrüpp, die alle über die offene Fläche unbeschossen entkommen. Im Wildtierland hat das Wild eben noch eine Chance.