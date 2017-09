Im „toten“Winkel – Stöberhunde in Gefahr

„Genau dasselbe passiert, wenn sich ein Drückjagdschütze auf die flüchtende Sau konzentriert“, so Stefan Mayer. „Abstellen kann man das nur mit stetem Üben“, weiß Michael Frowein. In seinem WuH-Seminar „Sicher schießen“ versucht er, genau dies zu vermitteln. Den Schützen werden im Schießkino Filme gezeigt, bei denen Hunde ins Bild rennen. Bewusst setzen die Seminarleiter den Jäger unter Stress (siehe auch WuH

23/2011). Er lernt, unter diesem Druck einen klaren Blick zu behalten und den Hund im Tumult zu erkennen. Aber wie groß ist der Gefährdungsbereich eines Hundes auf einer Bewegungsjagd? „Es kommt stets auf die jeweilige Situation an“, sind sich sowohl

Mayer als auch Dr. Frowein einig. „Bedenkt man, wie schnell sich ein Hund bewegt, kann sich jede erdenkliche Situation in Sekunden ändern“, räumen die Experten ein. Denn im Durchschnitt legt ein Vierläufer in einer Sekunde zwischen fünf und sieben Meter (Schnittker 2013) zurück, um zum Beispiel einer Sau auszuweichen oder sie zu attackieren.

Solche Szenen kommen inzwischen immer häufiger vor. Der Grund: Die Schwarzkittel sind aufgrund der häufigeren Hundeeinsätze in den vergangenen Jahren aggressiver und hartnäckiger geworden. Sie stellen sich den Hunden öfter, anstatt zu flüchten (siehe

WuH 3/2011).Nach Dr. Frowein muss man zunächst zwei Grundszenarien unterscheiden.

Eine dynamische Situation, bei der sowohl Hund als auch Wild in Bewegung sind, sowie eine statische, bei der Hund und Wild relativ bewegungsarm verharren. Mit dieser sind vor

allem Nachsuchenführer konfrontiert, wenn das kranke Stück vom Hund gestellt wurde. Auf der Bewegungsjagd sind es vor allem dynamische Situationen. Entscheidend ist immer der Winkel, in dem das Wild und der Hund den Jäger anwechseln, oder in dem der Schütze zu Hund und Stück steht. Flüchten beispielsweise eine Sau und dahinter ein Vierläufer quer vor dem Jäger, kann in aller Regel nicht viel passieren, wenn der Hund weit genug hinter der Sau und vor allem exakt auf deren Fluchtwechsel folgt.

Aber was ist weit genug? Fünf Meter, zehn oder gar zwanzig? Eine Frage, die Dr. Michael Frowein nur schweren Herzens mit „mindestens 20 Meter – je nach Schusswinkel“ beantwortet. Vor allem kommt es darauf an, wie weit der Schütze von Sau und Hund entfernt ist und wie schnell sich diese bewegen. Je weiter weg vom Jäger und je schneller Sau und Hund sind, desto gefährlicher ist ein Schuss. Der Schütze muss schneller mitschwingen. Seine Konzentration ist mehr gefordert, sein Tunnelblick wird enger. Schießfehler werden schneller gemacht, weil unter Umständen nicht richtig und sauber mitgeschwungen werden kann. Hindernisse, wie Äste, die das Geschoss ablenken können, werden viel eher übersehen. Überhaupt werden Abpraller oder Geschossreste häufig

unterschätzt. Hat das Geschoss den Wildkörper durchdrungen, ist seine Flugbahn unberechenbar. „Es kann im ungünstigen Fall, wenn es auf Knochen oder einen dahinterliegenden Baum trifft, bis zu 90 Grad abgelenkt werden und den Jagdhund treffen“, warnt Dr. Frowein. Gerade auf kurze Distanzen können sich härtere Verbundkernprojektile wie Vollmantelgeschosse verhalten. Erfahrungsberichte von Nachsucheführern weisen darauf hin, dass dieser Effekt besonders oft bei bleifreien Büchsengeschossen auf kurze Distanzen beobachtet wird. Das geringste Gefährdungspotenzial haben weiche Verbundkerngeschosse, das größte hingegen Teilmantelgeschosse aufgrund ihrer starken Splitterwirkung. Dies dokumentiert ein Fallbeispiel, bei dem ein Schütze, auf einer kleinen Lichtung postiert, einen Frischling auf weniger als 15 Meter beschossen hatte. Nachdem der Schwarzkittel über Kopf ging, vernahm der Schütze wenige Meter weiter ein Röcheln aus der Dickung. Dort lag ein Terrier, der von einem Splitter getroffen worden war. Vermutlich hatte das Geschoss, nachdem es die Sau durchschlagen hatte, seine Splitter breit verteilt. Den stummen Hund in der Dickung hatte der Schütze nicht sehen können.