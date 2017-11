Jäger stirbt durch Schussverletzung

Die Staatsanwaltschaft in Halberstadt schließt nach bisherigen Erkenntnissen einen Selbstmord aus. Ermittelt wird nun in Richtung Jagdunfall oder Kapitalverbrechen. Der Niedersachse war am vergangenen Samstag nach einer Drückjagd in einem 500 Hektar großen Privatwald nicht von seinem Stand zurückgekehrt. Bei der anschließenden Suche wurde der Mann tot, mit einer Schusswunde am Kopf, aufgefunden.

Die Waffen der 60 Drückjagdteilnehmer wurden von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt und werden nun ballistisch untersucht. mh