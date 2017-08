Jäger tankt Wasserstoffperoxid

In Schlangenbad (Rheingau-Taunus) hat am 22. August ein Jäger versehentlich Wasserstoffperoxid statt Benzin getankt und damit einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die zuständige Polizei mitteilte, hatte der Waidmann in einer Hütte Kanister sowohl mit Benzin als auch mit Wasserstoffperoxid gelagert und hat diese beim Tanken seines Autos verwechselt.