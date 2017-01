Jäger tot aus See geborgen

Wie die Polizei mitteilt, wurde der 66-Jährige von seinem Sohn vermisst gemeldet. Der Sohn hatte das Fahrzeug seines Vaters an einem Waldgebiet entdeckt. Bei der Suche in diesem Waldstück konnte die Polizei den Vermissten jedoch nicht finden. Daraufhin überprüften die Beamten die teilweise mit Eis bedeckte Wasseroberfläche mit einer Wärmebildkamera. Die hinzugerufene Feuerwehr identifizierte die erkannte Wärmequelle als den Hund des Gesuchten. In unmittelbarer Nähe zu dem Vierläufer, der sich unter dem Eis befand, wurde auch der 66-Jährige tot gefunden. Nach derzeitigen Ermittlungen geht die Polizei von einem tragischen Unglücksfall aus. Der Jagdhund ist wohl auf das Eis gerannt, sein Führer wollte ihn offenbar retten und brach dabei selbst ein. ln