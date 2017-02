Jagdhund rettet Obdachlosen das Leben

In Parkstein (Bayern) hat ein Jagdhund Ende Januar einen Obdachlosen vor seinem sicheren Tod gerettet. Wie Oberpfalz Echo mitteilt, war der Jagdberechtigte im Revier unterwegs, um die Fütterungen aufzufüllen. An einem Hochsitz fing sein Vierläufer plötzlich an, Laut zu geben.