Jungluchs in Basel gefangen

Laut der Großraubwild-Organisation KORA wurde er anhand seiner Fellzeichnung als Jungtier identifiziert, das am 5. November im solothurnischen Grindel nachts von einem Busfahrer gefilmt worden war. Auf seiner letzten Tour hatte er auf einer Waldstraße einen kleinen Luchs im Kampf mit einem Fuchs aufgenommen.

Ein solches Jagdverhalten von jungen Großraubkatzen ist äußerst selten. Die Vermutung, dass es sich um ein verwaistes Pinselohr handeln könnte, wurde laut KORA-Experten durch das Auftauchen in Basel quasi bestätigt. Laut KORA lebt eine Luchskatze in dem Gebiet, wo der Luchs erstmals gesehen wurde, sie ist aber schon länger nicht bestätigt worden. „Falls sie weiterhin verschwunden bleibt, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Mutter war und ihr etwas zugestoßen ist“, so ein Sprecher der Organisation gegenüber WuH. Der Jungluchs wurde vorläufig im Tierpark untergebracht. Das Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt wollte sich zum weiteren Vorgehen noch nicht äußern. vk

Video dazu hier…