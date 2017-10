Klappbare Ansitzleiter – Super simpel

Damit das obere Ende von H mit der Leiterseite mittels einer Schraube verbunden werden kann, bohrt man, 5 Zentimeter vom oberen Rand aus gemessen, ein 1,2 Zentimeter großes Loch in die Scherenholme. Durch diese Bohrung steckt man eine 6 Zentimeter lange und 1

Zentimeter dicke Schraube, führt sie durch das Flacheisen und schraubt eine selbstsichernde Mutter auf. Jetzt sind die wesentlichen Teile, also die Leiter und die

Abstützung nach hinten, fest miteinander verbunden. Zum weiteren Bau stellt man den Ansitz aufrecht hin – die Holme A (1/2) und H (1/2) etwa 1,65 Meter bodenweit auseinander. Im nächsten Schritt schraubt man zwei Scharniere an das Sitzbrett L (80x27x2,5 cm), legt es waagerecht auf die Leitersprosse D5 und schraubt es an

das Rückenlehnbrett F1 (Bild oben links). Nun ist der Leiterkranz, also Armlehnen

und Gewehrauflage, an der Reihe. Hierzu schraubt man die Kanthölzer M (122x6x2,5 cm) seitlich an die Sprosse D3. Dazu wird vorerst nur je eine Schraube verwendet. Hierdurch lässt sich M noch hin- und herbewegen. An das obere Ende von A schraubt man nun von außen die Latte N (100x6x2,5 cm), die waagerecht ausgerichtet und dann an der Innenseite von M angebracht wird. 15 Zentimeter darunter befestigt man die Latte O (82x6x2,5 cm) nach dem gleichen Prinzip an A und M. Als Gewehrauflage dient die Latte P

(109x6x2,5 cm), die gegen Abrutschen mit je einem Eisenband, das stirnseitig an M festgeschraubt wird, gesichert wird. Damit es seitlich nicht wegrutscht, schraubt man an die Unterseite je einen Holzklotz Q (7x6x2,5 cm), der zwischen N1 und N2 liegt. Wer es ganz besonders gut machen will, der installiert noch eine Auflage (R), auf die beim Schießen der Ellenbogen aufgestützt wird. Dazu legt man das Brett R (109x13x2,5 cm) auf O1 und O2 und sichert es gegen seitliches Abrutschen mit den Holzklötzen S (13x6x2,5

cm). R kann auch als Ablage benutzt werden. Wem es im Weg ist, legt es einfach

zur Seite. Zusätzlich sollten J und D1 noch mit einer Kette verbunden werden, die

ein Auseinanderdriften der Scheren- und Leiterholme verhindert. Diese Kette wird

mittig an J und D1 befestigt. Gleichzeitig können die Holme auch noch mit je einem

Eisenhering, der in einer Führungshülse läuft, gesichert werden.