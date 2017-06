Kobolde mit Biss

Letztlich sollte der Jagdleiter den Frettierer zum „Jagdleiter am Bau“ ernennen. Natürlich kann dieser nicht jedes Revier und schon gar nicht jeden Bau kennen. Und trotzdem bekommt man schnell einen Blick dafür, wie sich die Jäger zu postieren haben, um erfolgreich – ohne andere zu gefährden – zu Schuss zu kommen. Denn eines ist sicher: Frettieren gehört wegen der unvorhersehbaren, sich blitzschnell ändernden Situationen zu den gefährlichsten Jagdarten. Undiszipliniertes Schießen, unkontrolliert abprallende Schrote oder unbemerktes Verlassen des Standes durch einen gelangweilten Schützen sind die häufigsten Unfallursachen. Schießer haben auf Frettierjagden im Interesse aller nichts zu suchen und sollten umgehend nach Hause geschickt werden! Grundsätzlich brauchen die Schützen möglichst freies Schussfeld und die grauen Flitzer einen Fluchtweg, auf dem sie keine Jäger sehen. Wird an Hecken oder Bahndämmen gejagt, kann der Frettierer nach

dem Ansetzen der Ratze auf dem Bau bleiben. Die Schützen postieren sich absolut leise in etwa 15 Metern Abstand beiderseits der Hecke. Diese Distanz gewährt Überblick und wenig zerschossene Kaninchen. Der Frettchenführer steht zwischen den Jägern, wenn er es nicht vorzieht sich hinter den Schützen zu postieren.Alle Beteiligten signalisieren sich lautlos

ihren Standplatz, an dem sie auch unbedingt bleiben, bis der Frettierer das Zeichen

zum Verlassen des Baues gibt. Erst dann wird der „Stinker“ gesetzt. Springt ein Kanin, kann nach links oder rechts geschossen werden. Bei vier Schützen steht man Rücken an Rücken und schießt jeweils nur in eine Richtung. Verboten ist der Schuss auf den Bau. Einerseits, um den Frettchenführer nicht zu gefährden. Andererseits, weil die Gefahr sehr groß ist, dass ein schlecht getroffenes Kanin noch in den Bau flüchtet oder auch nur rutscht und dann verloren ist. Bei größeren Bauen im offenen Gelände oder im Wald steht man am besten auf dem Bau selbst Rücken an Rücken oder in einer Linie. So kann sicher nach

außen geschossen werden. Besonders wichtig ist allerdings, den Standort leise einzunehmen. Gerade bei Frost ist der Boden sehr hellhörig, und die Lapuze sind schnell gewarnt. Sie springen dann wesentlich schlechter oder gar nicht. Immer wieder kommt es vor, dass das Frett längere Zeit ausbleibt. Das kann verschiedene Ursachen haben. Eine vermeidbare ist zum Beispiel, wenn man einem beschossenen, möglicherweise angeschweißten Lapuz das zahme Raubtier hinterhersetzt. Je mehr Kaninchen im Bau sind, umso sicherer fühlen sie sich. Selbst schnelle, gut eingejagte Frettchen sind dann manchmal überfordert, weil sie von den Kaninchen an der Nase herumgeführt werden.

Das Frett kann sich nicht auf ein bestimmtes Langohr konzentrieren, weil es immer wieder auf andere trifft. Irgendwann ist der ganze Bau so verstänkert, dass die Wittrung nicht mehr gezielt zur Beute führt. Doch in der Regel verliert über kurz oder lang ein Kanin die Nerven und springt, oft gefolgt von einem weiteren. Sollte es trotzdem nicht klappen, wird

leise ein zweites Frettchen an einer Nebenröhre angesetzt, in der Hoffnung, dass sich die Kaninchen aus dem Zentrum des Baues verzogen haben. Natürlich kann es auch passieren,

dass einer der „Stinker“ einen Grauen packt. Diese können sich aber meist losreißen und dann springen. Schwächere Fähen hängen manchmal sogar noch an dem Flüchtenden dran. Sollte das Frettchen tatsächlich einmal ein Kaninchen reißen, kann es natürlich etwas dauern, bis man es wieder abtragen kann. Die Erfahrung zeigt aber, dass meist nicht lange gewartet werden muss. Das noch nicht müde, erfahrene Frett kommt in der Regel mit viel

Wolle an den Branten raus, wenn sich das Kaninchen nicht mehr bewegt. Müde Frettchen bleiben irgendwann im Bau, vor allem wenn sie selbst Erfolg hatten oder das Wetter draußen windig und regnerisch ist.